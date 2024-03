Comienzan a demoler casas de Cantabría que los tribunales mandaron derribar hace 25 años

Liencres (Cantabria), 5 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Piélagos ha iniciado la demolición de las cinco primeras viviendas ilegales de la urbanización de Cerrias, en la localidad costera de Liencres, que cuentan con una sentencia de derribo del Tribunal Supremo desde hace 25 años por estará situadas a escasos metros del litoral.

El consejero cántabro de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, se han acercado hasta la urbanización, donde se encuentran las cinco viviendas que serán derribadas durante este mes.

Los propietarios de las viviendas han llegado a un acuerdo con el Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvicán, y han sido indemnizados.

Esta actuación es la primera para ejecutar las sentencias de derribo que pesan sobre 22 viviendas de la promoción denominada Cerrias II y 17 de Cerrias I, a las que se suman otras 20 en Entrelindes, y 21 viviendas en el área L05.

"Nos ponemos en el lugar de todos estos propietarios que llevan muchísimos años sufriendo por unas consecuencias que ellos no cometieron porque compraron estas viviendas en un suelo urbano consolidado y que no tenía ningún problema", ha asegurado el consejero, quien ha subrayado que, como responsables políticos, no les queda más remedio que cumplir con las sentencias.

También ha explicado que se sigue trabajando con los vecinos de Cerrias que aún no han entregado las viviendas, para ayudarles "lo máximo posible" porque entienden su situación.

El alcalde ha precisado que el derribo solo afecta a las casas, por lo que las aceras y el resto de servicios se mantendrán, ya que hay una depuradora que da servicio al resto de la zona de Liencres. EFE

