Vox se borra del acto institucional por el Día de la Mujer en el Congreso alegando que Armengol no puede presidirlo

Vox no participará en el acto institucional que se celebrará este martes en el Congreso por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el viernes, al considerar que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, "no está capacitada" para presidirlo, mencionando específicamente su presunta participación en la trama del 'caso Koldo'; el caso de los abusos a menores tuteladas en Baleares y la Ley del 'Sólo sí es sí'. En un comunicado, los de Santiago Abascal hacen hincapié en la presunta responsabilidad del Gobierno de Armengol en Baleares al comprar mascarillas defectuosas a la empresa del 'caso Koldo', por el que el asesor del exministro José Luis Ábalos ha sido detenido. Vox recuerda que, por la supuesta implicación en el caso, el partido ya exigió la dimisión de la presidenta del Congreso. También recuerda que la Policía Nacional desmanteló en 2019 una red de tráfico de drogas y prostitución de menores tuteladas por el Gobierno de Baleares, presidido en aquel momento por Armengol, y lamenta que el Congreso que votó la Ley del 'Sólo sí es sí', que ha causado miles de rebajas de penas a agresores sexuales, vaya a organizar el acto institucional. "Por todo ello, Vox considera inadmisible e hipócrita que el Gobierno socialista y Armengol convoquen un acto para conmemorar el Día de la Mujer cuando las mujeres están más desprotegidas que nunca por culpa de sus políticas", han indicado los de Santiago Abascal. Paralelamente, Vox ha impulsado una declaración institucional con motivo del 8M, que necesitará unanimidad para ser aprobada por la Cámara, un consenso que presumiblemente los de Abascal no conseguirán. En ella, acusan al Gobierno de desproteger a las mujeres, vinculan inmigración ilegal con delitos sexuales y arremeten contra la Ley Trans. Desde que Vox goza de representación institucional, siempre se ha ausentado de este tipo de actos.