Vox presenta recurso de amparo ante el TC contra Armengol por devolver la ley de amnistía a la Comisión de Justicia

Los 33 diputados de Vox presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo en el que solicitan la nulidad de la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de devolver a la Comisión de Justicia la ley de amnistía, una vez que Junts votó en contra de la proposición de ley en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno de la Cámara Baja por tener carácter orgánico. Los de Santiago Abascal han defendido la decisión de presentar un recurso de amparo porque entienden que se violó "el derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución", que "garantiza el ejercicio de la función representativa en condiciones de igualdad". La Comisión de Justicia del Congreso se reunirá este jueves, a las once de la mañana, para emitir dictamen sobre la proposición de Ley de Amnistía y lo hará el mismo día en que finaliza el plazo para cumplimentar ese trámite. En este sentido, el grupo parlamentario de Vox también ha anunciado que registrará en el Congreso dos escritos dirigidos a la Mesa del Congreso y a la de la Comisión de Justicia "para pedir la suspensión" de la sesión convocada para este jueves. Desde Vox denuncian la "arbitraria interpretación del artículo 79 y 131 del Reglamento del Congreso y concordantes". Explican que además de los precedentes parlamentarios, "que indican que la iniciativa debía haber sido rechazada", y al no haber conseguido siquiera una mayoría simple, "no podría ser remitida a la comisión para su reformulación, sino que debía haber decaído sin más". Por último, Vox ha recordado al TC que esta interpretación además "es coherente con el sistema de mayorías que se emplea como control y garantía de legalidad así como de manifestación de la voluntad mayoritaria a través de la representatividad parlamentaria". El vicesecretario jurídico de Vox, Jorge Buxadé, explicará mañana los detalles en la rueda de prensa que se celebrará a las 9.30 horas en la sede nacional del partido.