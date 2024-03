Vox pide que Armengol, Santos Cerdán, Illa, Marlaska y Torres comparezcan en el Senado por el 'caso Koldo'

Vox ha pedido la comparecencia en el Senado de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, así como del secretario de Organización del PSOE, el diputado Santos Cerdán, para que rindan cuentas por su presunta implicación en el 'caso Koldo', un asunto por el que también reclaman la presencia de los ministros de Política Territorial e Interior, Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, y del exministro de Sanidad Salvador Illa. La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, se ocupa de supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de COVID-19 para suministrar mascarillas a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias, en aquel momento gobernadas por Armengol y Torres. Cerdán, por su parte, fue el que introdujo a Koldo García en el círculo de Ábalos. Vox ya anunciado que apoyará la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' impulsada por el PP en la Cámara Alta, pero se han descolgado solicitando sus propias comparecencias en la Cámara antes de que ésta esté constituida. En sus peticiones, a las que ha tenido acceso Europa Press, los de Santiago Abascal no especifican ante qué órganos quieren que comparezcan ni los ministros ni el resto de personas cuya presencia demandan. En todos los casos se limitan a solicitar que acudan "a la comisión correspondiente". Las comparecencias ante las comisiones de investigación son obligatorias, se trate de la autoridad que se trate, otra cosa es que los comparecientes acudan pero opten por no responder a las preguntas de los comisionados. Por lo pronto, Vox solicita las suyas antes de que constituya la comisión de investigación anunciada por el PP y será la Mesa del Congreso, donde los 'populares' tienen mayoría, la que tendrá que decidir si da o no el visto bueno a que se cite a la presidenta de la otra Cámara legislativa, a un diputado sin responsabilidades de gobierno y a una persona, Illa, que ocupó un ministerio pero en la anterior legislatura.