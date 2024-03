Vox acusa al Gobierno de "chapotear en la corrupción" y de estar en manos de una "trama mafiosa" por Koldo: "Debe caer"

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este lunes al Gobierno de "chapotear en la corrupción" y de estar en manos de una "trama mafiosa" por el 'caso Koldo' de presuntas mordidas en contratos durante la pandemia, por lo que cree que "debe caer" en bloque. En rueda de prensa, Garriga ha hecho hincapié en que el Gobierno de Pedro Sánchez es "corrupto" y, ante las informaciones que van conociéndose alrededor de los contratos para adquirir mascarillas, Vox no entiende por qué el presidente "no ha dimitido" junto a todo el Gobierno. "Debe dimitir de manera inmediata", ha asegurado. El vicepresidente de Vox también ha reclamado la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuyo Gobierno en Baleares supuestamente adquirió mascarillas involucradas en la trama. Pero Garriga no limita los implicados a los nombres que ya han salido, como el del ministro Ángel Víctor Torres o el exiministro Salvador Illa, y ha augurado que próximamente "saldrán más nombres" de otros supuestamente involucrados en el caso. "No podemos seguir diciendo 'caso Koldo', sino trama mafiosa del PSOE, el caso PSOE", ha recalcado el secretario general de Vox, que también ha lamentado el momento en el que las presuntas mordidas tuvieron lugar, en la pandemia de la COVID-19, que el Gobierno de Sánchez gestionó de forma "nefasta". "Con los españoles encerrados, con un estado de alarma ilegal, con los derechos y libertades pisoteados y cuando estaban muriendo", ha dicho. En este contexto, ha aprovechado también para arremeter al PP sus contactos con el PSOE, específicamente las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mediación europea. "No entendemos cómo el PP sigue dispuesto a hablar con el PSOE, cómo plantea cuando puede balones de oxígeno al PSOE", ha indicado. Por ello, ha reivindicado a Vox como "líder de la oposición" a la "trama mafiosa y al Gobierno corrupto".