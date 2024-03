Vidal (comuns) acusa al PP de querer "sacar tajada" del 'caso Koldo' y lo compara con cómo "se aprovecharon" del 11M

La diputada de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha acusado al PP de querer "sacar tajada" del 'caso Koldo' por pedir la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, mientras que ha comparado la actuación de los 'populares' con cómo "se aprovecharon electoralmente" de los atentados del 11M. Así lo ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha calificado como "nefasta" la manera en la que los de Alberto Núñez Feijóo actúan como "jueces" y tratan como un "espectáculo" la trama de presuntas mordidas en contratos para la venta de mascarillas durante la pandemia y en la que está supuestamente implicado el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. "El Partido Popular actúa de forma bastante nefasta. Ni son jueces, ni esto tampoco es un espectáculo, ni una especie como de escena de teatro. Esto es un Congreso, al fin y al cabo, insisto, las cosas tienen que ser respetuosas y tienen que trabajarse bien", ha dicho Vidal al ser preguntada por la petición de dimisión para la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que registrarán este lunes los 'populares'. A renglón seguido, la dirigente de Sumar ha aprovechado que pronto será el aniversario de los atentados del 11M para recordar que entonces el PP no fue respetuoso y quiso aprovecharse electoralmente "de algo tan terrible y tan doloroso como un atentado con muertos de por medio". "Ese es el PP que estamos viendo también estos días, un partido que no le importa nada la corrupción, al que no le importa tampoco la prevención de la misma, al que no le importa tampoco jugar, por decirlo así, para sacar tajada en los momentos más importantes y yo creo que eso es deleznable y es absolutamente criticable", ha añadido Vidal. NINGÚN MOTIVO PARA DESCONFIAR O CONFIAR EN ARMENGOL En este sentido, la diputada de En Comú Podem, ha defendido que para que Sumar pida responsabilidades a Armengol, primero un juez tiene que demostrar su implicación en el 'caso Koldo', por lo que están esperando "instrucciones al respecto". "No tengo ningún motivo para desconfiar de ella ni tampoco lo contrario. Así que esperaré a que haya noticias o informaciones más veraces", ha recalcado Vidal, añadiendo que lo que está claro por el momento es que el exasesor de Ábalos presuntamente "utilizó de forma absolutamente inaceptable" su posición para obtener beneficios económicos. Su formación por el momento trabaja para que "esto nunca más ocurra", empezando por un mecanismo de control y de prevención de la corrupción que detallará este lunes en el Congreso la líder de Sumar, Yolanda Díaz. "Es por ahí por donde tenemos que caminar. Uno, por hacer fácil la vida a la justicia para que puedan dirimir responsabilidades. Y segundo, en avanzar no sólo en la crítica, sino también además en la prevención de la corrupción", ha apuntado, dirimiendo que la medida está inspirada en mecanismos existentes en otros países europeos y que parten de una comisión de expertos juristas.