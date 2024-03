Rueda rechaza auditar la compra de mascarillas en Galicia: "No hay nada que ocultar"

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha insistido en que el Gobierno gallego no tiene "nada que ocultar" sobre la compra de mascarillas en pandemia y ha situado en un intento de "desviar la atención" la petición de una auditoría planteada por el BNG. "El PSOE es el que más está insistiendo en desviar la atención", ha manifestado, a preguntas de los periodistas en un acto en A Coruña, en alusión al caso Koldo y después de ser cuestionado si atenderá la solicitud de la citada auditoría. "Es escandaloso que pasen los días y se quiera echar tierra sobre este asunto y que se haga escapismo, que es lo que está haciendo el presidente del Gobierno". "No desviemos la atención", ha dicho Rueda para indicar que "todas las comunidades autónomas hicieron compras". Ha explicado, además, que las realizadas por la Xunta fueron auditadas por el Consello de Contas "por lo que no hay nada que ocultar". "Abrir ahora una causa general sobre esto es simplemente seguirle el juego a los que no quieren que se hable de lo que se va sabiendo", ha señalado. Además, en referencia al PSOE, ha aludido a la existencia de "signos muy evidentes de que hubo cosas muy raras que van a requerir muchas explicaciones y muchas responsabilidades". Y es que, al margen de las responsabilidades penales que puedan derivarse, ha manifestado que hay "responsabilidades políticas". Por todo ello, ha demandado aclarar "lo que se está sabiendo, que es algo fundamental".