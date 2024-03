PSC asegura que Cataluña ha recibido con Sánchez 49.000 millones más que con Rajoy

La portavoz del PSC, Èlia Tortolero, ha asegurado que Cataluña ha recibido durante los seis años de Gobierno con el presidente Pedro Sánchez al frente "más del 50,4% de los recursos que en los últimos seis años de gobierno de Mariano Rajoy, que se traduce en 49.000 millones más". Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya calificado de "irrisorias" las cifras de inversión del Estado en Cataluña, por lo que ha exigido transparencia y acabar con el déficit fiscal. Aragonès se ha referido a que el Estado ejecutó el 16% de sus inversiones durante el primer semestre de 2023, en base a datos del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) y, en este sentido, Tortolero ha señalado que son datos parciales pero "que se tienen que mejorar". "Son datos parciales, son datos mejorables, pero esperemos a tener los datos definitivos", ha añadido. PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT Por otra parte, se ha referido a los Presupuestos de la Generalitat de 2024 y, tras el acuerdo del PSC con el Govern, ha pedido al resto de partidos políticos "altura de miras" para poder aprobar las cuentas. "No son los que hubiéramos hecho nosotros, pero los consideramos necesarios para hacer frente a las prioridades que Cataluña necesita, y en un momento muy complejo, el Govern no puede tener la excusa para continuar instalado en la inercia", ha señalado. Asimismo, ha sostenido que "tiene que ser el Govern quien busque los apoyos necesarios para poder tirar adelante los Presupuestos" y ha dicho textualmente que no quieren interferir en las posibles negociaciones que puedan haber. En cuanto al Hard Rock, principal escollo para el acuerdo con los Comuns, Tortolero ha asegurado que ellos han llegado a un acuerdo con la Generalitat y que confían tanto en el Govern como en la palabra de Aragonès.