PP balear dice que es "feo" descargar responsabilidad en técnicos: "No creo que Ábalos hablara con los funcionarios"

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha calificado de "feo" y de "mal gusto" que el PSIB haya tratado de descargar responsabilidades en los técnicos del IbSalud al defender que la expresidenta del Govern, Francina Armengol, no tenía conocimiento del expediente de la compra de mascarillas. "Es tomar a los ciudadanos por tontos hacerles creer que los capos de la trama se relacionaban con los técnicos y no con los altos cargos del Govern", ha afirmado en la rueda de prensa previa al pleno de Parlament de este martes. Sebastià Sagreras, sobre esto, ha asegurado que "se le ocurren pocas opciones" para determinar los contactos para la compra de mascarillas en Baleares. "No creo que Ábalos llamara a los técnicos del IbSalud. Intuimos que hablaría con alguien del máximo nivel y, por ir descartando, no creo que fuera Patricia Gómez". Para el PP balear, la petición de dimisión de Armengol registrada este lunes, está justificada por la compra de las mascarillas a una empresa sin actividad conocida y cuyo administrador ya estaba investigado por corrupción; por la tardanza en la reclamación; "porque trataron de engañar a la Unión Europea" y porque se elaboró un informe para que la empresa pudiera licitar con otras administraciones. Sagreras también ha llamado la atención sobre la rapidez del pago y sobre que la exconsellera de Salud, Patricia Gómez, no informara de la situación en una comisión parlamentaria. "Francina Armengol está inhabilitada para seguir como representante de los diputados", ha concluido.