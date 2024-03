Page considera "correcto" que se investigue a Puigdemont por terrorismo ya que "lo que sucedió es muy grave"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado su conformidad con investigar al ex president de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont por el delito de terrorismo por los hechos acontecidos en torno al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. "Yo no sería tan taxativo a la hora de negar la posibilidad, desde luego investigarlo, me parece correcto que se investigue como terrorismo, porque lo que sucedió es muy grave", ha afirmado García-Page durante su participación en un encuentro con estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Cuenca. A preguntas de los estudiantes que han participado en la práctica de rueda de prensa, el mandatario autonómico ha señalado que "las autoridades en aquel momento, que proclamaron la independencia y eso provocó la intervención estatal, la aplicación del 155, yo creo que no tenían conciencia de que eso se pudiera conceptuar como terrorismo". Una perspectiva que ha ligado a la conceptualización que se tenía en España de terrorismo, muy ligado al "terrorismo clásico, que era el terrorismo de ETA". Sin embargo, ha puntualizado que "la legislación española cambia sobre el terrorismo para adaptarse al concepto europeo", que ha identificado con un concepto más amplio. "Por lo tanto, yo entiendo que se tiene que investigar, no tengo claro efectivamente si al final un tribunal como el Tribunal Supremo, que es un tribunal muy fundamental, muy sólido, pues lo terminaría catalogando como tal, pero investigarlo es evidente", ha planteado. EL RIESGO DEL POPULISMO Por otra parte, García-Page ha cargado contra "el populismo" que ha calificado como "una engañifa", ya que "a la postre tiene soluciones sencillas para cosas que reclaman mucha complejidad y hace complejo todo lo fácil". El presidente autonómico ha advertido sobre la deriva generada por las posiciones populistas, las cuales ha caracterizado por "la falta de seriedad, la falta de rigor" y por "dar soluciones a problemas que no son los reales, sino a otros inventados o ficticios". Además, para el mandatario regional, se trata de una posición que invoca a otro fenómeno que ha calificado como un riesgo para el país identificado con "el frentismo". "En España ha sido muy recurrente en la historia que esta sociedad que tenemos se haya dividido en dos", ha señalado García-Page, manifestando que esa dinámica fue el germen que condujo a la Guerra Civil. "Yo creo que tendría que ser un objetivo de la nueva política y de la aportación de las nuevas generaciones el evitar el frentismo, que tiene mucho que ver con el populismo", ha planteado. Frente a esto, el presidente castellanomanchego ha llamado a centrarse en el desarrollo de una perspectiva "estratégica" y "a largo plazo". "No sé cómo hemos ido evolucionando a dejar la estrategia para terminar pasando a una táctica pura y dura", ha comentado en este sentido, ahondando en que "en los últimos tiempos incluso la táctica se resume en el Twitter, en lo que salta por la mañana o por la tarde, lo cual hace que al final toda la sociedad veamos la realidad por lo inmediato". En la misma línea, ha destacado que "es esencial tener claro lo que hacer esta tarde, pero tener muy claro, más claro todavía, lo que hacer dentro de unos años", considerando que la clave de la coyuntura actual debe ser "la certidumbre". ENCUENTRO CON LOS ESTUDIANTES Los estudiantes de segundo curso de la Facultad de Comunicación de la UCLM han tenido la ocasión de presentar preguntas en una práctica real de rueda de prensa con Emiliano García-Page. Una experiencia celebrada anualmente, para la que el centro universitario ya había contado con el mandatario regional en el curso 2018-2019, y por el que ya han pasado personalidades públicas como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Vicente Rouco; el ex ministro de Justicia Rafael Catalá; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, y el ex alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, entre otros. En su intervención previa, Emiliano García-Page ha manifestado a los estudiantes la importancia de la preparación para hablar en público, señalando la necesidad de intentar transmitir un mensaje. "Cualquier interacción con un periodista, en eso consiste, a la postre siempre es una batalla. Una batalla por el titular. O el titular lo colocas tú, o el titular lo coloca el periodista", ha indicado el presidente de Castilla-La Mancha a los estudiantes de comunicación. Posteriormente, García-Page ha respondido a una serie de preguntas relacionadas con su acción ejecutiva al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero también sobre cuestiones políticas y sociales más amplias, desde la coyuntura del país a los retos ambientales de las próximas décadas y el papel de la sociedad castellanomanchega ante los mismos.