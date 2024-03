MÉS evitar pedir la dimisión de Armengol e insiste en una comisión "para saber la verdad de lo que ha pasado"

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha evitado este lunes pedir la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, e insiste en la necesidad de impulsar en la Cámara autonómica una comisión de investigación "para saber la verdad de lo que ha pasado en Baleares desde 2020". En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament, el líder ecosoberanista ha añadido que pedir la dimisión de la expresidenta del Govern sería "irresponsable" porque, ha insistido, "no sabe si Armengol tenía conocimiento de que se pagó por unas mascarillas que no eran las que se había pedido". Apesteguia ha explicado que los anteriores socios en el Pacte se han puesto en contacto con ellos para facilitar algunas explicaciones, aunque ha matizado que quedan preguntas sin responder. ((Habrá ampliación))