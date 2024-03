Más Madrid cree que la expansión de Sumar debería ir donde no haya ya "fuerzas arraigadas" y "pilares territoriales"

Más Madrid cree que la expansión territorial de Sumar debería ir donde no haya ya "fuerzas arraigadas" y "pilares fuertes" como cree que es el caso de su formación. "Somos un pilar fuerte como necesita en todo el territorio. Lo tiene que aprovechar, como la generosidad que aportamos", han trasladado a Europa Press fuentes del partido. Este lunes varios diputados de Más Madrid reivindicaban a través de sus redes sociales su autonomía e identidad propia dentro de la coalición estatal, después de que se diera a conocer que el partido de Yolanda Díaz había convocado para movilizar a sus inscritos reuniones en Rivas Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes y Alcorcón. Era el caso de la portavoz de la Asamblea, Manuela Bergerot, quien advertía de que su proyecto es el único "consolidado, en crecimiento y que funciona" en la región. Bergerot fue designada como sucesora de Mónica García en la Cámara de Vallecas tras marcharse al Ministerio de Sanidad. La actual portavoz tuvo un papel clave el pasado año, ya que como secretaria de Organización del partido fue la encargada de las negociaciones para la integración en Sumar. Desde la formación han destacado la "discreción" de Bergerot en la vida interna y en los trabajos en busca de "ensanchar" el espectro progresista. Desde su entorno han destacado a Europa Press que su objetivo es que las cuestiones internas se solucionen dentro, porque cree que en cuando "se ventilan" se acaba "generando desafección" para los votantes. "SIN TUTELAS Y CON FUTURO" Más contundente fue su portavoz adjunto y líder de la formación en Móstoles, Emilio Delgado, quien recordó que desde Más Madrid se había aportado a Sumar sus "mejores cuadros" y "más de medio millón de votos". "Si alguien confunde la generosidad con la candidez se equivoca. Aquí hay una fuerza arraigada, sin tutelas y con futuro: Más Madrid", lanzó. Desde el partido han insistido a Europa Press que la forma de entender Sumar y la importancia de los partidos pegados al territorio defendida por Más Madrid fueron reforzadas por las elecciones gallegas. Consideran que precisamente en los comicios de hace unas semanas muchos votantes de izquierdas apostaron por el BNG por estar "arraigada" siendo capaz de "movilizar" al electorado. "Respetan a quien defiende lo propio", entienden. INTEGRACIÓN Preguntados por si creen viable una fórmula de integración han remarcado que "Más Madrid en el ámbito nacional es Sumar" y que "Sumar en Madrid es Más Madrid". Han reivindicado que siguen "creciendo y expandiéndose" y buscando fortalecerse ensanchando la base de cara a 2027. "Nuestros espacios de participación están abiertos a todo el mundo. Llegamos a un 92% de la población madrileña. Quien quiera aportar para construir barrio puede hacerlo", han resumido. Desde el partido también han subrayado que no hay ningún tipo de fricción en el Gobierno estatal "ni con Yolanda ni con el resto" de miembros del Ejecutivo central, en el que Mónica García y Sira Rego (IU) forman parte de la cuota de Sumar pero sin ser parte del partido. "Nosotros seguimos dando estabilidad al Gobierno. Ahí está perfecto", han rematado. DÍAZ REBAJA LA TENSIÓN Por su parte, Yolanda Díaz rebajaba este viernes la tensión al manifestar que es lógico que ante el despliegue de un proyecto nacional los partidos estén "inquietos" pero garantizaba que no va a competir con ninguno de sus aliados y solo quieren cooperar con ellos. Díaz subrayaba sobre Más Madrid que las relaciones con la formación son "magníficas" pese a que varios cargos, ante la convocatoria de actos en Madrid de las bases de Sumar de cara a su primera asamblea, advirtieran que son la fuerza referente y arraigada en esta comunidad.