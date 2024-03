La Editorial SM plantea un ERE para 197 trabajadores, casi el 30 % de su plantilla

Madrid, 4 mar (EFE).- La Editorial SM, propiedad de El Barco de Vapor y una de las referentes del sector de libros de texto, ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) por la caída de sus ingresos que afecta a 197 trabajadores de la empresa en España, casi un 30 por ciento de su plantilla.

El grupo editorial anunció a su plantilla este ERE el pasado 6 de febrero, según ha informado este lunes en un comunicado.

La propuesta que SM ha llevado a la mesa de negociación en caso de despidos es la indemnización mínima establecida por ley, 20 días por año trabajado y un máximo de 12 meses.

SM asegura en su escrito que adopta esta medida "con el fin de continuar siendo una empresa sostenible" y por los resultados de las últimas campañas de texto.

"Nuestro objetivo es transformarnos en una compañía con procesos diferentes y con una estructura mucho más ligera y enfocada en las nuevas necesidades de la escuela y la educación", explica.

Los trabajadores, por su parte, lamentan en un comunicado que se haya llegado a esta situación debido, en gran medida, "a una mala gestión y planificación de la anterior campaña de libros de texto", por la que fueron despedidos el año pasado varios empleados.

Pablo Lobato, editor con una década de antigüedad en la empresa y portavoz de los trabajadores, ha señalado a EFE que la medida adoptada es "desproporcionada" y afecta no solo a la línea de negocio de libros de texto sino también a los departamentos que en 2023 obtuvieron buenos resultados como el libro infantil y juvenil, los conocidos títulos de El Barco de Vapor.

La plantilla vive una "situación de precariedad, con salarios congelados prácticamente desde 2009, que se verá agravada por estos despidos".

Los despidos se realizarán en dos fases, a principios de abril y en julio.

El portavoz de los trabajadores ha lamentado que los despidos no vayan acompañados de un plan de viabilidad para la empresa: "No se trata solo de que no haya futuro para los 197 compañeras y compañeros que serían despedidos, sino que no existe ningún plan para los otros 488 compañeras y compañeros que se quedarán".

"La sensación de indignación está muy extendida entre el colectivo de trabajadoras y trabajadores, al constatar que, una vez más, el sufrimiento generado por una supuesta crisis económica propiciada por los dirigentes de la empresa va a recaer de manera desproporcionada en quienes no la han provocado", ha añadido.

Representantes de los trabajadores de SM acudirán este martes al Congreso para mantener un encuentro con la diputada de SUMAR Verónica Martínez Barbero.

SM es una editorial líder en el sector educativo y literatura infantil y juvenil. En su catálogo se encuentran algunos de los personajes de literatura juvenil más reconocibles como Fray Perico, el Pirata Garrapata o Pamplinopas. EFE

csr/ros