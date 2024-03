La alcaldesa de Alcorcón reclama a los críticos con Lobato que "den la cara": "No hay ningún proceso orgánico abierto"

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha reclamado a los críticos con el secretario general del PSOE, Juan Lobato, que "den la cara y digan quiénes son y qué pretenden". "En la agrupación socialista de Alcorcón, donde la secretaria general es Natalia de Andrés, tenemos muy claro que ahora mismo no hay ningún proceso orgánico abierto", ha explicado tajante en una entrevista con Europa Press en la que ha cuestionado "por qué se está hablando de esto" ahora. Varias voces del PSOE-M han mostrado en febrero sus reticencias al liderazgo de Lobato, asegurando que estaba centrándose en su perfil propio, desatendiendo los territorios y yendo muy lejos en sus discrepancias con Ferraz en cuestiones como la amnistía o la fiscalidad. Ante ello, Testa ha cargado contra "los señores 'fuentes' que se dedican a decir cosas sin poner el nombre", insistiendo en que las cuestiones orgánicas hay que hablarlas en la estructura del partido y dentro de las agrupaciones. Testa ha recordado que en las primarias que llevaron a Lobato en 2021 a la Secretaría General del PSOE-M la agrupación socialista de Alcorcón apoyó a su rival, el alcalde de Fuenlabrada (Javier Ayala). "Sin embargo, Lobato es nuestro secretario general y a nivel orgánico siempre va a tener el apoyo de Alcorcón", ha incidido la regidora para añadir que no le interesan "absolutamente nada" los movimientos orgánicos. Ha expuesto que "no están encima de la mesa" y que se abrirán "a medio plazo" cuando se acerque el Comité Regional que tiene que seguir al Comité Federal. "Cuando lleguen, los procesos se abrirán orgánicamente dentro de las agrupaciones, como siempre hemos hecho", ha zanjado. DEFIENDE LA FORMA PROPOSITIVA DE LA OPOSICIÓN DE LOBATO Además del ámbito interno, Testa también ha destacado el "muy buen trabajo" institucional del líder socialista. Considera que es "muy difícil" en la Asamblea de Madrid poner sobre la mesa cuestiones que son "en beneficio de los madrileños" y "encontrarte a una presidenta que a veces hace hasta el pato". "Creo que las propuestas son siempre en positivo, y nos encontramos enfrente a lo que nos encontramos. Creo que tiene que seguir en esa misma línea", ha asegurado la regidora de Alcorcón, quien ha afirmado que "cada vez" que necesita algo, Lobato "se pone al teléfono y ayuda". Preguntada por la ola azul del 28 de mayo, Testa ha garantizado que el "cinturón rojo no se va a romper jamás". En el embite de mayo Leganés pasó de un gobierno de izquierdas a uno de derechas, mientras que en Alcorcón el PSOE retuvo el bastón de mando por unas decenas de votos. "El tsunami ha sido más nacional, ha sido un movimiento en toda España, no ha sido regional, en la Comunidad de Madrid", ha explicado la alcaldesa de Alcorcón. Considera que en su municipio resistieron por la "buena gestión" del anterior Gobierno local --del que ella formaba parte como concejala--, que buscó "recolocar y resituar" al municipio tras ocho años del 'popular' David Pérez. "A partir de ahí, a nosotros lo que nos queda es trabajar y trabajar como lo estamos haciendo, con altura de miras, con una visión a largo plazo. Estamos en un momento trascendental en la ciudad de Alcorcón en el que mucha gente va a mirar, no solo a nivel regional, sino también a nivel municipal de Madrid, para el sur", ha concluido la primera edil.