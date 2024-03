Jesús Alonso, el español que ha dado "personalidad" a 'Spider-Man: cruzando el multiverso'

Pilar Martín.

Madrid, 4 mar (EFE).- Tras alzarse con siete premios Annie, los más importantes de la animación, 'Spider-Man: cruzando el multiverso' podría llevarse el próximo domingo el Óscar a la mejor película animada, una cinta donde el español Jesús Alonso ha dado la "personalidad" y ha captado "la parte humana" de sus personajes.

Aunque aún no tiene claro si la segunda entrega de esta trilogía animada de Spider-Man se llevará el Óscar el próximo 10 de marzo, ya que, según dice a EFE, competir en la misma categoría contra 'El chico y la garza' de Hayao Miyazaki es una "locura", Alonso (Madrid, 1972) ya está contento con los galardones recibidos, sobre todo el reciente Annie (los Óscar de la animación) que se ha llevado, el de mejor diseño de personajes.

"No lo tengo porque no me lo traje, se supone que lo graban allí y lo personalizan, luego se lo devolverán a Sony y hasta dentro de un mes no lo tendré, así que ya le iremos buscando", bromea desde su casa de Madrid, donde vive y donde, desde 2019 hasta 2023, estuvo inmerso en la creación del personaje de Miguel O'hara, el Spider-Man 2099, y en la de otros protagonistas de este universo.

Seres a los que le dio "la parte más humana" porque sus jefes veían en este madrileño la capacidad de "captar la personalidad y los rostros de la gente".

"La cara del Spider-Man 2099 la acabé encontrando (...) y es un honor el saber que eres tú quien ha encontrado la llave para que el personaje esté concreto", explica acerca de este joven irlandés-mexicano que les exigió, a él y a su equipo, "un trabajazo" en investigación "para no caer en lo obvio y en la caricatura".

Pero no solo para la creación de este Spider-Man, sino que Alonso también le ha dado vida al Spider-Man punk, a varias Spider-Woman y al vestuario de Miles Morales, además de diseñar al Buitre. Una confianza volcada en él porque ha sido uno de los veteranos en esta nueva entrega de lo que será una trilogía, ya que también trabajó en la primera película.

"Miguel O'hara es un mezcla de irlandés y mexicano, así aparece en las guías de los superhéroes. A Miguel le pone voz Óscar Isaac (guatemalteco) y, en principio, el personaje tiene rasgos muy parecidos a quien le pone voz, así que tuvimos que buscar caras más étnicas, más tirando a la parte azteca y maya, algo difícil de captar", cuenta sobre la creación de este súpervillano.

Respecto a la nominación a mejor película animada en los Óscar, Alonso cree que se está "abriendo una puerta" ya que "durante unas semanas" hubo posibilidades en otras áreas, como Efectos Especiales o Música, pues se incluyó a la película en las 'short list' (listas reducidas) que elabora la Academia de Cine de Hollywood en algunas categorías.

Categorías que sirven de punta de lanza para abrir nuevas vías para que la animación entre de lleno en todas las áreas de los premios de cine y se confirme así, como defienden muchos directores, que la animación no es un género aparte, sino un estilo.

'Spider-Man: cruzando el multiverso' está dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, y el guion es de Phil Lord & Christopher Miller y David Callaham.

En esta edición, los candidatos a mejor película de animación son, además de la segunda entrega de Spider-Man, 'El chico y la garza', 'Elemental', 'Nimona' y 'Robot Dreams', del español Pablo Berger. EFE

