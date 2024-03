IU reclama que el Gobierno rompa relaciones con Israel y lamenta que el diputado de Sumar Agustín Santos no lo apoye

IU ha reclamado que el Gobierno rompa relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con Israel por su "genocidio" contra el pueblo palestino en Gaza y ha lamentado que el portavoz de Exteriores de Sumar en el Congreso, Agustín Santos, se saltara la posición de voto del grupo y no apoye esa posición. Así lo ha manifestado la coportavoz de la dirección federal de IU, Amanda Meyer en rueda de prensa telemática para dar cuenta de la resolución sobre Palestina aprobada en la última conferencia interparlamentaria del pasado fin de semana. "Nos preguntamos cuánto más va a durar este genocidio retransmitido (...) Cuanto más hay que esperar para que la comunidad internacional intervenga y evite el atroz genocidio que Israel practica en Gaza", ha lanzado la dirigente de IU, para reseñar que la resolución pauta la exigencia de un alto el fuego inmediato, la condena "sin paleativos" al Gobierno israelí, el apoyo a las iniciativas elevadas a la Corte Internacional de Justicia e insta al Gobierno a romper "ya" relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con Israel. Respecto a la posición de Agustín Santos, fichaje de la vicepresidenta Yolanda Díaz para la lista electoral de Sumar, y que la semana pasada votó en contra de romper relaciones con Israel frente a la posición del resto de sus compañeros, Meyer ha respondido que lamentan que no haya "contundencia de todos y cada uno de los miembros" de Sumar a la hora de pedir la ruptura de relaciones con Israel y que el antiguo embajador de España ante la ONU se saltó la disciplina de grupo. Desde Sumar indicaron la semana pasada que se trataba de una "discrepancia pactada" entre Santos y la dirección del grupo parlamentario, dado que su portavoz de Exteriores comunicó por su trayectoria como diplomático que no podía votar a favor de romper relaciones contra Israel, uno de los puntos incluidos en una proposición no de ley que impulsó Podemos en el Pleno del Congreso. El resto de la bancada parlamentaria de Sumar apoyó pedir la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. GOBIERNO "CRIMINAL" DE NETANYAHU En este sentido, Meyer ha denunciado el Gobierno "criminal" dirigido por Benjamin Netanyahu y que es necesario que la UE rompa el tratado de amistad que mantiene con este país ante el "genocidio" en Gaza, con el "silencio cómplice" de Estados Unidos. El texto aprobado por IU enfatiza que el régimen "sionista" israelí constituye "una amenaza no solo para Palestina, sino para la paz y la estabilidad de todo Oriente Medio" y que Estados Unidos es el "patrocinador indispensable" del genocidio al pueblo palestino. A su vez, desgrana que la posiciones adoptadas por el Gobierno en este conflicto siguen siendo ""manifiestamente insuficientes", aunque la movilización popular está consiguiendo que se adopten "gestos que avanzan en la dirección correcta como el mantenimiento e, incluso, aumento de la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), otorgar una partida presupuestaria extraordinaria a la Corte Internacional de Justicia, no participar en la misión militar en el Mar Rojo o el llamamiento para que la UE tome medidas más contundentes. ESPERA UN ACUERDO PRONTO EN LA LEY DE AMNISTÍA Por otro lado y cuestionada sobre si cree que habrá acuerdo para la Ley de Amnistía antes del 7 de marzo, plazo en los que se terminan los trabajos en la Comisión de Justicia, Meyer ha respondido que sí y ha defendido que esta normativa es la mejor propuesta para lograr una resolución política del conflicto catalán. "No tenemos ninguna duda de su respaldo constitucional y no tenemos ninguna duda de que jurídicamente va a ser una buena ley", ha desgranado la coportavoz de la dirección de IU, para descatar que el informe preliminar de la Comisión de Venecia también apunta en esa dirección. EL PP MUESTRA "DESESPERACIÓN" AL PEDIR LA DIMISIÓN DE ARMENGOL Sobre el caso Koldo, ha asegurado que es "inadmisible cualquier caso de corrupción" en la administración y su formación demanda "toda la contundencia" en la investigación y en el trabajo para depurar responsabilidades políticas. Tras ser preguntada por la posición del PP que ya reclama la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha criticado que esta iniciativa revela su "desesperación por llamar la atención y no hablar de política". "El PP se agarra a cualquier clavo ardiendo. Hay que esperar a que se realicen las investigaciones de índole administrativo", ha zanjado. Respecto a las elecciones europeas, Meyer ha desgranado que aún no han comenzado las negociaciones con Sumar para armar una candidatura de coalición para estos comicios y que IU está ahora en su proceso interno para elegir a sus representantes. Eso sí, ha destacado que es importante que el programa y la lista enlacen con el discurso que mantiene el grupo 'The Letf' en la Eurocámara.