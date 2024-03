Hacienda indica que la 'trama Koldo' aprovechó el rescate de Air Europa para ofrecer las mascarillas a Transportes

El presunto conseguidor de la trama investigada en el 'caso Koldo', Víctor de Aldama, señaló a la Agencia Tributaria que habría aprovechado su interlocución con funcionarios del Ministerio de Transportes por el rescate de Air Europa, compañía de la que era "consultor en la sombra", para hacerles llegar su propuesta de facilitar mascarillas en plena pandemia. Así consta en un informe de 52 páginas de la Oficina Nacional de Investigacion del Fraude (ONIF) al que ha tenido acceso Europa Press y que consta en el sumario del caso. Hacienda indica que durante su investigación no logró dar con el nombre de funcionario alguno pero sí localizaron "un posible contacto" porque en los correos aportados por Soluciones de Gestión --empresa con la que la trama canalizó el negocio de las mascarillas-- aparece una persona de la que se afirma que es el contacto en el Ministerio para negociar los precios de transporte aéreo con Iberia: Koldo García --exasesor del exministro José Luis Ábalos--. Así, Hacienda indica que de las relaciones de De Aldama con el departamento que dirigía Ábalos y especialmente por su participación en las negociaciones de Air Europa (...) para el llamado "rescate de la compañía" --que supuso una inversión en préstamos participativos y ordinarios del Estado superior a 475 millones de euros en el ejercicio 2020-- "se fraguó el ofrecimiento de mascarillas por el señor De Aldama al Ministerio". Esas negociaciones, la "cercanía" con determinados funcionarios --por Koldo García-- "y sobre todo, la coincidencia temporal (marzo de 2020) propició el ofrecimiento de las mascarillas, de su transporte y de su precio y la aceptación por el Ministerio". "A ello hay que unir el hecho de que el procedimiento administrativo de contratación de emergencia facilitó la rapidez y la falta de concurrencia", apostilla la Agencia Tributaria. LA FIGURA DE DE ALDAMA En su informe, la ONIF indica que el conseguidor pudo defraudar una cuota superior a 1,8 millones de euros, y lo identifica como el individuo que se ofreció al Ministerio de Transportes para facilitar las mascarillas, siendo a su vez "quien ofreció el negocio al Grupo Cueto". Esto provocó que el adjudicatario oficial del primer contrato de compra de mascarillas, del que luego se derivaron el resto, fuera la sociedad Soluciones de Gestión. Si bien Hacienda deja claro que esta empresa "no fue la sociedad que mereció la confianza del Ministerio, sino que era una sociedad interpuesta por la persona elegida", es decir, Víctor de Aldama. "Los verdaderos adjudicatarios del negocio son Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. El primero porque es el verdadero adjudicatario del contrato, según él mismo declaró, y el segundo porque es quien lo financia y aporta la estructura empresarial y jurídica necesaria para llevarlo a cabo", sostiene Hacienda. BENEFICIOS DEL 33% Así, asevera que De Aldama en realidad es el "socio oculto" de Soluciones de Gestión, empresa que para Hacienda es controlada por Cueto. Y apunta que los importes facturados por las sociedades de De Aldama "suponen un porcentaje cercano al 33% del beneficio del negocio, es decir, una tercera parte". Al hilo, el informe pone el foco en las dos sociedades que participaron en la operación y que eran propiedad de De Aldama, Deluxe Fortune y MTM 180 Capital, para indicar que se interpusieron esas sociedades como prestatarias de servicios que en realidad "solo pueden ser servicios personales del señor De Aldama por sus propias características". DE ALDAMA NO DECLARA IRPF DESDE 2015 "A juicio de esta inspección, los ingresos de estas sociedades por los conceptos analizados deberían haber tributado en el IRPF del señor De Aldama", explica, para luego recordar que el conseguidor "es no declarante de IRPF desde 2015". Por otro lado, analiza el estudio financiero aportado por Soluciones de Gestión relativo a las gestiones facturadas por las sociedades de De Aldama en el que sostenía que habían supuesto un ahorro de 10,8 millones de euros en la compra de mascarillas y 7,3 millones en los precios de flete de los vuelos de Air Europa. Para Hacienda, ese ahorro "en este momento, resulta imposible, como aseguró la propia compañía aérea a esta Inspección". Y cita la respuesta de Air Europa y Globalia al respecto, en la que negó la intervención de estas sociedades de De Aldama "y mucho menos que ello supusiera la alteración de sus precios de los vuelos y fletes por debajo de los de mercado en aquel momento". "Esta Inspección ha comprobado que los precios de los fletes de Air Europa son similares a los de Iberia", apostilla.