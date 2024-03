García anuncia un plan esta legislatura para descarbonizar el Sistema Nacional de Salud

Madrid, 4 mar (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que impulsará esta legislatura el marco normativo necesario para que el Sistema Nacional de Salud "esté plenamente descarbonizado antes de mitad de siglo" y contemple en sus leyes la necesidad de "un sistema resiliente adaptado a la crisis climática".

En el discurso de inauguración, este lunes, de la jornada de la Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH) de la OMS sobre ‘Trasformación de los sistemas sanitarios ante el cambio climático’, la ministra ha recordado que los sistemas sanitarios contribuyen un 5 % a las emisiones anuales de carbono, "más que la aviación y el transporte marítimo".

Ya en declaraciones a los medios, la titular de Sanidad ha explicado que como primera medida se empezará por "visibilizar" el impacto del Sistema Nacional de Salud en la huella de carbono con el propósito de llegar a emisiones cero a mediados de siglo, y "el diálogo" con los ministerios implicados.

García ha informado de que este marco normativo se impulsará de la mano del Observatorio de Salud y Cambio Climático y ministerios a fin de que el sistema de salud español sea "ejemplar", y para ello "se tomarán todas las medidas necesarias en los hospitales y el sistema sanitario en su conjunto".

"Hay que hacer dos cosas: adaptarnos al cambio climático con medidas que se adapten a las olas de calor y mitigar ese cambio, haciendo que nuestros sistemas sanitarios no sean emisores", ha recalcado la ministra.

Ya en su discurso de inauguración, García ha afirmado que España es el país de la Unión Europea "más vulnerable" en cuanto a efectos del cambio climático.

Por eso, ha dicho, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad están "absolutamente comprometidos" con la lucha contra el cambio climático y con la protección de la salud de las personas contra ese impacto.

Ha insistido en que "la crisis climática es una crisis de salud pública" y ha recordado que la OMS la sitúa como "la mayor amenaza del siglo XXI para la salud".

"No hay gente sana en un planeta enfermo" ha recalcado García, que ha pedido tomar conciencia con el hecho de que el planeta tiene unos límites ecológicos que "no pueden ser sobrepasados, sin dañarlo".

Por ello, el primer paso, ha dicho, es abandonar de forma "ordenada, progresiva y justa" los combustibles fósiles cuya quema es la causa última de la crisis climática y responsable de más de ocho millones de muertes adicionales cada año.

En este reto global, García ha considerado crucial encontrar socios para llegar a estos objetivos y ha valorado que esta jornada, en la que participan más de 80 países, es una "oportunidad excelente" para impulsar una revolución verde y descarbonizar los sistemas de salud.

La titular de Sanidad ha puesto en valor el sistema sanitario español al que se ha referido como la "columna vertebral del Estado del bienestar" si bien ha admitido que sufrió recortes y austeridad (en 2008) y las consecuencias de la pandemia.

Ahora, ha dicho, "tocar cuidarlo" y, para ello, es imprescindible modernizarlo y convertirlo en un sistema resiliente y bajo en emisiones de carbono.

En la jornada de inauguración también ha participado la directora del departamento de Salud, Cambio Climático y Medio Ambiente de la OMS, María Neira; el director de la AECID, Antón Leis y el embajador del Reino Unido, Hugh Elliot.EFE

