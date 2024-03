Francisco Martínez trata de anular la causa en la que se investigan presiones a Bárcenas y Gómez de Liaño

La defensa de Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad con el PP y que consta como imputado en la causa en la que se investigan las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño, ha solicitado la nulidad de la causa dado que uno de los magistrados que acordó reabrir el asunto en 2023 debía, a su juicio, haberse abstenido por tener amistad con Gómez de Liaño. Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la defensa formaliza el incidente de nulidad de actuaciones indicando que el 1 de marzo tuvo conocimiento de la existencia de una resolución de 19 de febrero de 2024 del Pleno de la Sala de lo Penal en el que se admitía la abstención del magistrado y presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, "por amistad íntima con la parte de la acusación particular". En ese auto, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, se recogían textuales de Guevara en los que indicaba que les une una "relación de amistad al haber compartido con el mismo --Gómez de Liaño-- actos sociales desarrollados en las celebraciones de la promoción de judicatura a la que pertenece su esposa María Dolores Márquez de Prado". Por ese motivo, el magistrado indicaba que debía abstenerse del conocimiento de las apelaciones sobre esa pieza sepaada número 36 del 'caso Villarejo'. Cabe recordar que esta pieza se abrió para investigar las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el exmagistrado Gómez de Liaño para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama 'Gürtel'. Ahora, la defensa del que fuera 'número 2' del ministro Jorge Fernández Díaz explica que dado que hay un "reconocimiento expreso de amistad íntima" por parte de uno de los magistrados que dictaron el auto por el que se reabría la causa en febrero de 2023 con la acusación particular, "procede declarar la nulidad radical del auto en el que se ordenó la reapertura de la pieza separada, anulando consecuentemente todas las diligencias practicadas con posterioridad". Indica que se debe dictar nueva resolución con un magistrado "no incurso en dicha causa de abstención y recusación". LA COMPARECENCIA DE FRANCISCO MARTÍNEZ De ser atendida esta nulidad, afectaría de lleno a la citación en calidad de investigado de Francisco Martínez porque se acordó con posterioridad a ese auto de reapertura. Cabe recordar que Martínez, en su declaración como investigado que se celebró el pasado 20 de febrero indicó a preguntas de su abogado, el fiscal en excendencia Juan Antonio Frago, que la formación que preside en la actualidad Alberto Núñez Feijóo no le pidió investigar ni al extesorero ni a Gómez de Liaño. Además, también negó que respondiera al alias de 'Chisco', el mismo que utilizaba el comisario jubilado José Manuel Villarejo para referirse a él en sus agendas personales.