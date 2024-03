Feijóo denuncia que Sánchez siga sin dar explicaciones del 'caso Koldo' cuando cada día hay "más socialistas implicados"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga sin dar explicaciones del llamado 'caso Koldo' relativo a la presuinta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia cuando, según ha recalcado, cada día hay "mas cargos socialistas implicados". "Lo sabían y lo taparon", ha enfatizado Feijóo, en un mensaje en red social 'X', antes Twitter, acusando de nuevo a Sánchez y a su Gobierno de tener datos de esta presunta trama desde hace al menos tres años y ocultarlo, como ya le dijo personalmente en la sesión de control al Gobierno celebrada hace una semana. Feijóo ha afirmado que "la trama alcanza a Sánchez", en alusión a las reuniones de su mujer, Begoña Gómez, con Globalia en vísperas del rescate de Air Europa. Los 'populares' ya han avisado estos días de que no descartan reclamar la comparecencia de su esposa ante la comisión de investigación que han impulsado en el Senado. Según publica este lunes el diario 'El Confidencial', Gómez se reunió en secreto con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en 2020 en la sede central del holding en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en unas fechas en las que el Gobierno creó un fondo de 10.000 millones de euros que se acabó usando para rescatar su línea aérea, Air Europa, con 475 millones públicos. El presidente de los 'populares' ha denunciado que Pedro Sánchez siga sin dar explicaciones sobre el llamado 'caso Koldo' y ha recalcado que "cada día hay más cargos socialistas implicados" en esta trama. Este sábado, Feijóo ya reclamó en Bilbao al jefe del Ejecutivo explicar qué ocurre en "su gobierno y en su casa", añadiendo que su Gobierno está "en descomposición". Según insistió, debe abandonar su "huida hacia adelante" y salir del "búnker". DICE QUE ARMENGOL NO PUEDE LLEGAR COMO PRESIDENTA AL PRÓXIMO PLENO Asimismo, Feijóo ha señalado hoy que los datos que están conociendo "hace obligatoria la dimisión" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que "no puede llegar como presidenta al próximo Pleno de la Cámara". Este mismo lunes, el PP ha registrado un escrito en el que pide formalmente la dimisión de Armengol. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, la ha señalado como "presunta colaboradora necesaria" de la "estafa" que la 'trama Koldo' llevó a cabo en Baleares con la compra de mascarillas por parte del Gobierno autonómico y ha pedido a Sánchez que actúe con "coherencia" y le exija "responsabilidades políticas", igual que hizo con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Según Tellado, aunque hace una semana aún pudiera pensarse que la presidenta podría haber sido "víctima de una estafa" ahora está claro que "desarrolló un papel clave" para que ésta pudiera producirse.