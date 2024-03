El PSOE respalda a Armengol y afea la petición de dimisión del PP: "No tiene ningún fundamento"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha lanzado un mensaje de respaldo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, después de que el Partido Popular haya pedido formalmente su dimisión por su actuación ante la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas cuando era presidenta de Baleares. Así, ha señalado que "no tiene ningún fundamento" porque su nombre no aparece en el sumario ni en la investigación. "La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna de los documentos en las que se está trabajando en este caso" ha indicado Peña que considera que se está poniendo en duda el "buen nombre" de la expresideta balear. En una rueda de prensa este lunes en la sede nacional del partido en la calle Ferraz, Peña ha señalado que no hay ningún artículo constitucional ni tampoco del reglamento de la Cámara Baja que diga que Armengol tenga que renunciar. Considera además que el caso "no va a tener ningún recorrido jurídico que lo avale". Por tanto ha pedido "dejar de ensuciar el nombre de personas" que a su juicio "no pintan nada" y ha seguido insistiendo en que el portavoz del PP, Miguel Tellado, debe dar explicaciones porque su nombre aparece en el sumario del caso. El PP considera a Armengol "posible colaboradora necesaria" de la "estafa" que la trama de Koldo García Izaguirre llevó a cabo en Baleares, según indicó este mismo lunes el propio Tellado. Consideran que recepcionó y pagó "a una velocidad inusitada" unas mascarillas a sabiendas de que eran "inservibles" y no reclamó hasta tres años después, cuando se produjo el cambio de gobierno autonómico. Por tanto, exigen al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que actúe con "coherencia" y pida responsabilidades políticas a Armengol, al igual que hizo con el exministro José Luis Ábalos, a quien suspendieron de militancia y dieron un ultimátum para que entregara su acta de diputado. ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES En la misma línea, Peña ha defendido que "no existen mascarillas fake" al precisar que las que recibió la administración balear "no eran del tipo solicitado, pero sí eran aptas para su uso". Por ese motivo solo se reclamó la diferencia en el precio entre un tipo de mascarillas y el otro, ha alegado. Ante las críticas de que la reclamación se hizo tarde, ha reiterado que "se hizo en el tiempo legal, con la dificultad de acumulación de expedientes relativos a la pandemia". El PSOE sostiene además que fue esa reclamación que hace el Gobierno socialista la que "preocupa a los presuntos corruptores" y por ese motivo buscan intermediarios para contactar con la actual administración presidida por la 'popular' Marga Prohens "para que se olviden de las reclamaciones". En ese momento, según indican, es cuando aparece en el sumario el nombre de Tellado, de Jacobo Pombo y de "ese misterioso Alberto", deslizando que pudiera tratarse de Núñez Feijóo. Finalmente señalan que la reclamación fue olvidada por el gobierno popular de Baleares "Por tanto, estando clara la actuación de la administración socialista, queda saber qué papel jugaron Miguel Tellado, Jacobo Pombo y Alberto en esa mediación para que se olvidara la reclamación", ha indicado. ¿AFECTA POR IGUAL A PSOE Y PP? Después de pedir explicaciones a los diriegentes del PP, Peña ha sido cuestionada sobre cómo afecta esta trama al PSOE y al PP, si les afecta por igual o uno está más salpicado que otro. Peña ha señalado que en el sumario y en todos los documentos relativos a la investigación solo aparecen dos diputados, uno es Tellado, del PP y otro es José Luis Ábalos, que está en el Grupo Mixto después de haber sido expulsado del Grupo Socialista. En todo caso ha señalado que no es capaz de hacer una estadística al respecto, a pesar de ser socióloga de profesión, según ha precisado. Por último ha indicado que quiere que se asuman responsabilidades políticas "desde la mayor transparencia" y ha pedido a todos los que aparezcan señalados en la investigación y tengan algo que decir, que se personen en la comisión de investigación que los socialistas promueven en la Cámara Baja.