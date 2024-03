El PP asegura que Sánchez tiene que explicar las reuniones de su mujer y no descarta citarle en la comisión del Senado

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha reiterado que el presidente Pedro Sánchez debe explicar las distintas conexiones de la trama del 'caso Koldo', pero también las reuniones que su esposa, Begoña Gómez, con Globalia en vísperas del rescate de Air Europa, y ya ha avisado de que no descartan reclamar su comparecencia ante la comisión de investigación que han impulsado en el Senado. Según publica este lunes el diario 'El Confidencial', la esposa del presidente se reunió en secreto con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en 2020 en la sede central del holding en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en unas fechas en las que el Gobierno creó un fondo de 10.000 millones de euros que se acabó usando para rescatar su línea aérea, Air Europa, con 475 millones públicos. En declaraciones en el Congreso, Tellado ha señalado que "faltan muchas explicaciones" sobre la relación de Pedro Sánchez en la trama de mascarillas de la que formaba parte Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, pues considera probado que el presidente "lo sabía y lo tapó", y por ello destituyó al entonces titular de Transportes. "Y estos hechos son de una gravedad máxima porque cualquier ciudadano que sea conocedor de un delito tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la Justicia. Mucho más si es el presidente del Gobierno de España y Sánchez no lo ha hecho", ha añadido. EL CERCO SE ESTRECHA EN EL ENTORNO MÁS CERCANO Pero, además, cree que el presidente debe dar explicaciones sobre la repercusión del caso en el PSOE y en su entorno personal, después de lo que se ha publicado y que "afecta a su mujer", en referencia a esos contactos de Begoña Gómez con Globalia. "El Gobierno está en descomposición, el Gobierno se desmorona, han entrado en pánico porque cada día que pasa el cerco se estrecha más en el entorno personal y más cercano al presidente", ha apostillado. En ese contexto, y al ser preguntado si el PP se plantea llamar a la comisión de investigación del Senado al presidente del Gobierno, Tellado ha remarcado que su partido se reserva la decisión de someter a comparecer "a todo aquel responsable político" que consideren "que tenga responsabilidades directas o indirectas en todo lo que ha sucedido".