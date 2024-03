Consejera ERC reprocha a Junts los esfuerzos que debe hacer para convencer fuera de que no tienen intereses con Putin

La consellera de Acción Exterior y UE, Meritxell Serret, ha reprochado este lunes al diputado de Junts en el Parlament Josep Rius el trabajo que tiene que hacer "para convencer a aliados y medios internacionales de que Cataluña no es un país antiinmigración y que no tiene ningún interés con el Kremlin". Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la comisión de Acción Exterior, UE y Cooperación, donde ha comparecido para explicar el presupuesto previsto para su departamento, que es de 102,3 millones de euros. Tras las palabras de Serret, Rius ha aprovechado su turno de intervención para acusar a la consellera de utilizar "recursos de la caverna judicial y mediática española por interés de partido" con las referencias que ha hecho sobre el Kremlin. "Es lamentable", ha espetado el diputado de Junts a la consellera, a la que también ha afeado sus palabras sobre la política de inmigración de Junts. Para Rius, la inmigración es uno de los principales retos que tiene Cataluña y el resto de Europa sobre la mesa: "Si quieren utilizarlo como una arma arrojadiza de partido, háganlo. Nosotros pediremos las competencias plenas, como ya hemos hecho, para afrontar el resto de la inmigración". Todo ello después de que Serret haya señalado a Junts por abandonar el Ejecutivo catalán y haya defendido que ERC ha sido capaz de dar "estabilidad al país" con la aprobación de los distintos presupuestos de la legislatura, a la espera de los de 2024. "Ser un Govern débil y estabilidad es un oxímoron. Nunca tanto dinero había resultado tan desaprovechado en tantos ámbitos", le ha replicado Rius, tras asegurar que los republicanos les echaron del Ejecutivo catalán. "NI UNA" PROPUESTA La consellera también ha acusado a Junts de no haber presentado "ni una" propuesta en materia de exteriores en la negociación presupuestaria, y ha vaticinado que mantendrán su rechazo a las cuentas de este año. "ERC tiene el partido en la cabeza, el PSC tiene el PSOE en la cabeza y Junts tiene la nación. Esta es la diferencia", ha zanjado Rius.