Chivite asegura que el Gobierno de Navarra no tiene "ningún tipo de vinculación" con el 'caso Koldo'

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que el Ejecutivo foral no tiene "ningún tipo de vinculación con el caso 'Koldo' y ha defendido "que se persiga cualquier delito que haya habido". En respuesta a los medios de comunicación sobre la postura del Partido Popular, que está pidiendo la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su presunta "colaboración necesaria" en el 'caso Koldo', Chivite ha remarcado que "nosotros no tenemos ningún tipo de vinculación ni de contratos con lo que se ha denominado la 'trama Koldo'". "Y el caso de Francina Armengol, pues sinceramente no conozco el detalle, pero en todo caso respeto a las investigaciones policiales, respeto a las acciones judiciales y que se persiga cualquier delito que haya habido", ha señalado. Según ha subrayado, el Gobierno de Navarra tiene "varias preguntas o peticiones de información al respecto" en el Parlamento foral y que "las contestaremos en breve". Preguntada por la vinculación entre Koldo García y el secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, ha respondido que "una cosa es que conozcas a una persona y otra cosa es que compartas que esa persona haya cometido delitos". "Yo creo que son dos cosas absolutamente diferentes. El Partido Socialista ha actuado con contundencia, separando a la persona que pueda tener ciertas vinculaciones políticas con el 'caso Koldo'. Por lo tanto, ha actuado con rapidez y con contundencia", ha dicho.