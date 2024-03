Chapado: "Estos Mundiales no nos han dejado enseñar el potencial que tenemos"

Glasgow, 4 mar (EFE).- Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, calificó los Mundiales de pista cubierta de Glasgow (Escocia) como una "montaña rusa de emociones" y declaró que la sensación con la que se marcha de la competición es que "no ha dejado ver el potencial" que tiene la selección española.

España cerró los Mundiales de pista cubierta de Glasgow con un balance de dos medallas de bronce con Ana Peleteiro (triple salto) y Fátima Diame (longitud) y cuatro puestos de finalistas con Quique Llopis (cuarto en 60 vallas), Mariano García (quinto en 800) y Adel Mechaal (sexto en 1.500 y 3.000).

Las malas noticias fueron la grave lesión de la combinera María Vicente, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles de la parte izquierda mientras competía, y el vallista Asier Martínez, descalificado en semifinales por una salida nula que el equipo español recurrió sin éxito.

"El campeonato ha sido una montaña rusa de emociones. Empezamos con un batacazo tremendo, desolados, por la lesión de María Vicente, y creo que lo más importante es cómo se ha recuperado el equipo. Si se analiza cada una de las pruebas individuales, no recuerdo un campeonato donde hayan estado todos, con los errores que se hayan podido cometer tácticos, en su nivel competitivo más o menos", dijo Chapado, a los medios de comunicación, como resumen de los campeonatos.

"Creo que estos Mundiales no nos han dejado enseñar el verdadero potencial de la selección que venía por lo de María, lo de Asier o la final de 800. Pero esto es el atletismo y es así. Países pequeños han hecho un gran campeonato y otros grandes no tanto. Nos hemos mantenido entre los ocho primeros países en la tabla de puntos, algo que parece sencillo pero no lo es, aunque creo que por distintas situaciones el campeonato no nos ha dejado enseñar el potencial que tenemos", señaló.

Para el presidente de la RFEA, durante el campeonato hubo "alegrías o justicias" como la de Quique Llopis en los 60 vallas. "Se habrá quedado con el sinsabor del cuarto puesto pero con todo lo que ha pasado es una gran noticia".

"Me quedo con la emergencia de Fátima Diame. Se quedó cerca de engancharlo en el Budapest y aquí entrando por la puerta de atrás se ha colado por mérito propio en el podio porque llevaba muchos años intentándolo", señaló.

Ana Peleteiro, que tras dos años sin competir en un gran campeonato debido a la maternidad regresó con un bronce en triple salto, fue una de las grandes protagonistas.

"Ana me ha sorprendido poco. Primero porque la vi en buen estado de forma en el Campeonato de España de Orense, apuntaba cosas y de lo que salta a lo que viene aquí hay que sumarla treinta centímetros. Siempre ha sido así desde pequeña. No conozco a ningún atleta que tenga su capacidad competitiva. Está en un momento de madurez y de equilibrio técnico y físico que la hace comerse la pista. No ha vuelto solo a competir, sino a luchar por todo", aseveró.

De cara al futuro, en un año con Europeo en Roma y Juegos Olímpicos en París, las sensaciones para España son buenas.

"Queda mucho potencial en casa y creo que aquí hay atletas que probablemente estén frustrados como Mario García Romo, que quizá no esté contento con la temporada de invierno, pero que ha hecho el trabajo que necesita para ser más competitivo. También hay que hablar de los que no han venido, porque Adrián Ben probablemente fuese tan competitivo como Mohammed Attaoui o Mariano García. Se incorpora Jordan Díaz, la marcha...es ilusionante el futuro", señaló.

"María Vicente nos ha enseñado que por mucho que te ilusiones el atletismo a veces es cruel. El equipo viene manteniendo una buena capacidad competitiva luchando por todo", apuntó.

Aparte de María Vicente, el otro infortunio de los campeonatos fue el de Asier Martínez, descalificado en la semifinal de los 60 vallas tras una salida nula.

"Hay decisiones que respetamos, aunque no estemos de acuerdo. Se trabaja con los procesos que marca el reglamento y a veces tienes la sensación que podía haber sido de otra manera. Hay jueces, lo evalúan y decidieron eso. Aunque estemos disconformes habrá que aceptarlo", concluyó. EFE

