Casi el 40% de los presos de ETA en cárceles vascas tiene aprobado el tercer grado por el Gobierno vasco

Casi el 40 por ciento de los 140 presos de ETA que se encuentran en las cárceles vascas cuenta con una propuesta a favor de su progresión a tercer grado aprobada por el Gobierno de Euskadi, que en lo que lleva de 2024 ha promocionado al régimen abierto a otros dos condenados por su relación con la banda terrorista. Según el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) a 29 de febrero, consultado por Europa Press, los últimos etarras progresados al tercer grado son Eider Pérez Aristizabal y Ainhoa Barbarín Yurrebaso, esta última por segunda vez. La justicia revocó hace un año el tercer grado de Ainhoa Barbarin Yurrebaso al considerar que su escrito de arrepentimiento era "genérico", ya que no realizaba una "declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas concretas" ni hacía una "petición expresa de perdón". Tiene una condena de 25 años por incendio, estragos y falsificación de documento público. Eider Pérez Aristizabal cumple una condena a 75 años como responsable del atentado en Girona contra el agente de los Mossos d'Esquadra Santos Santamaría, primera víctima de la policía catalana en un atentado de ETA. Prisiones informó cuando fue beneficiado de la política de acercamientos que había rechazado la violencia. ONCE PROGRESIONES REPETIDAS Desde que asumió la competencia en política penitenciaria en octubre de 2021, el Gobierno Vasco ha aprobado un total de 63 progresiones al tercer grado para 52 presos de ETA, ya que once de ellos son repetidos tras haber sido revocados anteriormente por la Audiencia Nacional. De estos, ocho se encuentran ya en libertad condicional y otros cinco quedaron en libertad por cumplimiento de su condena. En este tiempo, además, la Audiencia Nacional ha revocado ya 15 terceros grados de los concedidos por el Ejecutivo vasco, mientras que siete fueron recurridos y suspendidos temporalmente, así como otros seis desestimados. Instituciones Penitenciarias --dependiente del Ministerio del Interior-- aprobó 27 progresiones al tercer grado para presos de ETA entre octubre de 2018 y abril de 2022, es decir, antes del acercamiento de etarras y de la cesión de competencias al Gobierno vasco. De esta forma, el Ejecutivo vasco suma ya 36 progresiones más que el Gobierno central. Según los datos de la AVT, de los 140 presos de ETA en cárceles vascas hay 80 en Zaballa, 37 en Martutene y otros 23 en Basauri. Además, hay siete etarras que cumplen condena en Pamplona, en este caso en una prisión de la Administración General del Estado. En total, 12 exmiembros de ETA están en libertad condicional o prisión domiciliaria.