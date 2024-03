Ayuso critica que como "en una dictadura" Sánchez y ministros no comparezcan en el Senado y lo den por cerrado

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que como "en una dictadura" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros se nieguen "a comparecer en el Senado" y que el jefe del Ejecutivo lo dé "por cerrado". "Esto es inadmisible", ha denunciado la dirigente madrileña durante su intervención este lunes en el desayuno informativo del Club Siglo XXI, que ha protagonizado el candidato del PP vasco, Javier de Andrés. Además, ha insistido en criticar que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no dimita, "aunque es una evidencia que enriqueció a una trama corrupta que se ha aprovechado del dolor de los españoles en la pandemia y del patrimonio de los baleares, cuyo dinero se ha tirado a la basura sin dar explicaciones". Ayuso ha censurado que el Gobierno tampoco dé "explicaciones de lo que hace" sino que insulte "a quien le pregunta o desvía la atención como si la opinión pública fuera tonta.". Así, la presidenta regional ha criticado que hayan "levantado un muro para dividir a los españoles y que un lado se sienta enemigo del otro, mientras sustentan un proyecto carcomido por la corrupción, escándalos, el empobrecimiento de los ciudadanos y el descrédito diario". Así, ha hecho alusión a la "trama de corrupción que invade al Gobierno de Pedro Sánchez, con decenas de detenidos, ministros salpicados, presuntos cohechos, millones en paraísos fiscales y colaboradores relacionados siempre con lo más sórdido. Como ocurrió por cierto con los ERE de Andalucía, el Tito Berni o el marido de Mónica Oltra", que "acaba de entrar en la cárcel por abuso de menores". ESCÁNDALOS QUE "SE MULTIPLICAN" Ayuso ha sostenido "que la curva de los escándalos empieza a dejar atrás a la de los días" y estos "se multiplican en una misma mañana". Sin embargo, ha hecho alusión en que, aunque han visto en las encuestas este fin de semana que el PP "va muy bien", su preocupación es "que hay un 38% de encuestados a los que les parece bien lo que está ocurriendo en España". Y todo ello, a pesar de que, además de no comparecer, estén "negociando ocultos, en secreto y sin dar una mínima explicación una Ley de Amnistía que con toda la cara" dicen que es "por la convivencia pero que, realmente, servirá para envalentonar a los golpistas catalanes, que ya lo están advirtiendo, sin rubor". "Un 38% de los encuestados cree que es preferible tragar con cualquier cosa con tal de que no gobierne la derecha. En Madrid la derecha lleva gobernando 29 años ¿me pueden decir que trazas de fascismo ven por las calles? ¿Qué trazas de fascismo hay en los nuevos gobiernos autonómicos y ayuntamientos del PP?", ha preguntado. En este punto, ha defendido que "Madrid es cada día más libre" y "próspera" así como que "cada día está más de moda, es segunda casa de todos sin dejar a nadie atrás". A su parecer, "la realidad es que hay un 38% de españoles que se han quedado encerrados en el muro con socialistas, ultraizquierdistas, ultraderechona vasca y catalana, y herederos de ETA y dicen que la peor España de la historia" les parece "bien".