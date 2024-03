Ayuso alerta de que "el terror" cada vez está más cerca de conseguir "la independencia" del País Vasco

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este lunes que "el terror" consiguió "sus fines al alterar el mapa electoral" del País Vasco "y ahora está cada vez más cerca de la independencia, el sueño histórico de ETA, donde se anexione Navarra y se imponga un gobierno de ultraizquierda nacionalista e independentista, es decir, lo menos vasco que puede existir". "El terrorismo no puede consagrarse como una forma de llegar a la política y el poder", ha subrayado la dirigente madrileña durante su intervención este lunes en el desayuno informativo del Club Siglo XXI, que ha protagonizado el candidato del PP vasco, Javier de Andrés. Y es que Ayuso ha criticado que "los antiguos asesinos son ahora socios del Gobierno de Pedro Sánchez, al que mantienen con sus votos y sus pactos secretos". "¿Acaso alguien sabe lo que pactó Bildu con Sánchez a cambio de la investidura? Yo tampoco, y fue el primer pacto y no les costó nada. Sigo insistiendo en que a Bildu habría que llevarlo ante el Tribunal Supremo por incluir siempre a condenados por terrorismo en sus listas, por no ocultarlo ni en su última imagen de campaña", ha remarcado a continuación. En este sentido, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que "los jóvenes vascos ni siquiera saben" de lo que se está hablando en este aspecto y es díficil explicar "tanta falsedad". "¿Cómo explicarles tanta falsedad? ¿Cómo demostrarles que todo eso ha pasado cuando los que se autodenominan 'fuerzas de progreso' homenajean a presos y se les trata como héroes? Sólo con hechos podrán comprobar que la historia es verdad", ha señalado. Además, ha sostenido que "ahora, el PNV, como los socialistas, están provocando a marchas forzadas una pretendida lucha de clases que abandone a la que sustenta la prosperidad y la convivencia en el País Vasco, que es la clase media". Considera que "presionados por el auge de la vieja Batasuna, los dos partidos han comprado el discurso antisistema de los herederos de ETA". A su parecer, es que "no saben cómo dar con la tecla electoral", están "perdidos" y "en su deriva han renunciado a defender la prosperidad y la ley para mimetizarse con los más extremistas". Ayuso considera que en el País Vasco "no se ha respetado la libertad y los sucesivos gobiernos maquillan su gestión con el agravio y la demanda permanente, la apelación a supuestos derechos históricos, falseando la verdad y promoviendo identidades que te garantizan una subvención y el reconocimiento público aunque ni siquiera lo merezcas por méritos propios". "Han euscaldunizado a la sociedad vasca, borrando toda huella de sus raíces, como van borrando su herencia occidental, sin reparo alguno", ha espetado.