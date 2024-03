Temas del día de EFE España del lunes 4 de marzo de 2024

CASO KOLDO

Madrid - El PP prosigue en su estrategia de acoso al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez por el caso Koldo y este lunes formaliza su petición para que la presidenta del Congreso, Francina Armengo, dlmita por su presunta relación con la trama cuando era presidenta de Baleares

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LEY AMNISTIA

Madrid/Barcelona - Se acerca el límite para que el PSOE y Junts lleguen a un acuerdo para desatascar la Ley de Amnistía en el Congreso antes del próximo jueves, y aunque hay fuentes que lo consideran inminente la discreción que está caracterizando las negociaciones no permite aventurar cuándo se alcanzará un pacto crucial para el Gobierno de Pedro Sánchez.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ANIVERSARIO 11M (SERIE PREVIA)

Madrid - Javier Gómez Bermúdez presidió el juicio de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, de los que ahora se cumplen 20 años. Su tribunal dictó una sentencia que, según él, dejó "todo clarificado" aunque para algunos aún quede pendiente descubrir al autor intelectual de la masacre.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

DIA MUJER

Barcelona - Las mujeres que no desean tener hijos, un colectivo creciente aunque sin estadísticas precisas, vive cada vez con mayor naturalidad su deseo de no ser madre, pese a seguir enfrentándose a una presión social y familiar que en no pocas ocasiones las presenta como egoístas y les advierte de que estarán solas en la vejez.

(Texto a las 07:30 horas. 923 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TRÁFICO MOTORISTAS

Madrid - Representantes de la DGT, de la Asociación Española de la Carretera y de la Asociación Nacional de Motoristas participan en un debate sobre la siniestralidad de los motoristas, que ha crecido casi un 39 por ciento en lo que va de año.

(Texto) (Audio)

(A las 10:00 horas)

CONFERENCIA EPISCOPAL

Madrid - La Conferencia Episcopal celebra la Asamblea Plenaria de los obispos durante la que se elegirá al nuevo presidente de esta institución, que sustituirá al cardenal Juan José Omella.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(A las 11:00 horas)

CRECIMIENTO AUTONOMÍAS

Madrid - La economía española ha crecido de forma desigual desde la aprobación de la Constitución en 1978, más en Murcia, Baleares, Madrid y Canarias y menos en el norte peninsular.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód: 12881114, 21731838 y otros)

JUICIO ASESINATO

Logroño - El fiscal pide 23 años de prisión y 10 de libertad vigilada a un hombre como presunto autor de un delito con alevosía por envenenar con un líquido desatascador, en el verano de 2020, al anciano al que cuidaba para luego heredar de él, lo que defiende en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Logroño.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(A las 10:00 horas)

FESTIVAL MÁLAGA

Málaga - El Festival de Málaga arranca la semana con la presentación de tres nuevas películas a concurso, 'Nina', de Andrea Jaurrieta; 'Los terrenos', de Verónica Chen, y 'Los pequeños amores', de Celia Rico, en una jornada en la que el actor Javier Cámara recibirá el Premio Málaga-Sur en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ÓSCAR ANIMACIÓN

Madrid - Tras alzarse con siete premios Annie, los más importantes de la animación, 'Spider-Man: cruzando el multiverso' ('Spider-Man: Across the Spider-Verse') podría llevarse el próximo lunes el Óscar a la mejor película animada, una cinta donde el español Jesús Alonso ha dado la "personalidad" y ha captado "la parte humana" de sus personajes.

(Texto) (Foto)

REBECCA MAKKAI (ENTREVISTA)

Barcelona - La escritora estadounidense Rebecca Makkai habla este lunes con EFE de su nueva novela 'Tengo algunas preguntas para usted', sobre la obsesión de los lectores por los crímenes reales y donde explora la ambivalencia de la culpa, la complejidad de la verdad y cuestiona la morbosidad y el peligro de la adopción de ciertos discursos.

(Texto) (Foto)

GUÍA REPSOL

Cartagena (Murcia) - Cartagena acoge esta noche la gala de entrega de los Soles de la Guía Repsol, un evento donde se reconocerá a los mejores restaurantes de España y que contará con la presencia de más de 200 cocineros y cocineras del panorama gastronómico.

(Texto) (Foto)

(A las 20:00 horas)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:35h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, es entrevistada en RNE

09:00h.- Madrid.- CONGRESO ARMENGOL.- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, inaugura el XI Foro de Economía sobre autonomía estratégica y desafíos inmediatos. Congreso de los Diputados. Sala Ernest Lluch. (Vídeo) (Audio) (Foto)

09:00h.- Madrid.- CAMBIO CLIMÁTICO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la jornada de la Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH) de la OMS sobre ‘Trasformación de los sistemas sanitarios ante el cambio climático’. Ministerio de Sanidad. (Foto)

09:30h.- Valladolid.- MUJER JORNADAS.- Iratxe García, eurodiputada y presidenta del Grupo Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo, y Ana Isabel Gracia, secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT Confederal, atienden a los medios dentro de la jornada sobre “El papel de la mujer como actor central en el ámbito de las relaciones sociolaborales” Aula del Instituto de Estudios Europeos. Plaza de Santa Cruz, 5. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP vasco y candidato a las elecciones autonómicas, Javier de Andrés, protagoniza un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, en el que es presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Club Siglo XXI. Hotel Eurobuilding. (Texto) (Foto)(Vídeo)

10:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece en la Comisión Mixta de la UE en el Congreso para informar de las líneas generales de su departamento. Congreso de los Diputados. Sala Prim. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- La coportavoz de Izquierda Unida, Amanda Meyer, ofrece una rueda de prensa telemática para tratar distintos asuntos de actualidad política.

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- Felipe VI recibe en audiencia a la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Sonia Sotomayor. Palacio de la Zarzuela. (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Reunión del grupo parlamentario de Sumar en la que intervendrá Yolanda Díaz para proponer medidas contra la corrupción a raíz del caso Koldo, como la creación de un Consejo de Prevención de la Corrupción Congreso de los Diputados. (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, valora la actualidad política en rueda de prensa. Sede de Catalunya en Comú (C/ Marina, 131). (Texto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, y María Teresa Pérez, secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta, ofrecen una rueda de prensa c/ Francisco Villaespesa, 18 (Texto) (Vídeo)

11:30h.- Barcelona.- PRESUPUESTOS GENERALITAT.- El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, comparece en el Parlament para informar del contenido de los presupuestos. (Texto)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa de Vox tras la reunión de su Comité de Acción Política. C/Bambú, 12. (Foto)(Vídeo)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA ECUADOR.- El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Henry Fabián, visita el Congreso de los Diputados. Congreso de los Diputados. Sala Prim. (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Olite (Navarra).- ASAMBLEA EURORREGIÓN.- Navarra asume la presidencia de la Eurorregión en una asamblea a la que asisten la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, y los presidentes de Euskadi, Iñigo Urkullu, y Nueva Aquitania, Alain Rousset. Castillo y parador. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- EUGENIO NASARRE.- Homenaje al político del PP Eugenio Nasarre, con motivo de su reciente fallecimiento, en el Congreso de los Diputados, presidido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Congreso de los Diputados. (Texto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC. C/ Calàbria, 166. (Texto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- CONCURSO REY.- Felipe VI recibe a los ganadores de las dos últimas ediciones del concurso escolar '¿Qué es un rey para ti?' Palacio de El Pardo (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- Rueda de prensa del PSC tras la reunión de su comisión ejecutiva, la última antes del congreso que celebrarán este mes los socialistas catalanes. C/ Pallars, 191 y streaming en el canal de YouTube del PSC. Mudo a las 11:30 horas. (Texto) (Vídeo)

13:00h.- Lodosa (Navarra).- MEMORIA HISTÓRICA.- Presentación del libro 'Olvido Flores', de Estefanía Paz Asín, que narra la historia de los componentes de un circo italiano que en su mayoría fueron asesinados en Lodosa tras el golpe de estado de 1936. Espacio memorial de La Plazuela.

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP c/ Génova 13 (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Barcelona.- PARTIDOS CUP.- Rueda de prensa de la CUP para valorar la actualidad política en relación con los presupuestos de la Generalitat, con la diputada en el Parlament Mar Ampurdanés y el portavoz del secretariado nacional de la formación, Jordi Barbero. Sede de la CUP (C/ Casp, 180). (Texto)

18:00h.- Madrid.- MECENAZGO PREMIOS.- Entrega de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo, presida por la reina Sofía. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. C/ Alcalá, 13 (Foto)

19:00h.- Madrid.- REFORMA CONSTITUCIÓN.- Presentación del libro Los nuevos derechos sociales fundamentales. Una propuesta de reforma constitucional, a solicitud de la Fundación Alternativas. Congreso de los Diputados. Sala Constitucional.

ECONOMÍA

9:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE publica los datos de entrada de turistas extranjeros y el gasto correspondiente de enero de 2024 (Texto).

9:00h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la estadística sobre transporte ferroviario correspondiente al último trimestre de 2023.

10:00h.- Madrid.- DESEMPLEO FEBRERO.- Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentan los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de febrero de 2024. Ministerio de Trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:20h.- Madrid.- SISTEMA FINANCIERO.- Margarita Delgado. subgobernadora del Banco de España, y Alejandra Kindelán. presidenta de la AEB, participan en una mesa redonda sobre la liquidez del sistema financiero en el XI Foro de Economía que tiene lugar en el Congreso de los Diputados.

10:30h.- Madrid.- MUJER PYME.- El Colegio de Registradores de España presenta en rueda de prensa el informe “El rol de la mujer en la pyme española”. Príncipe de Vergara, 70. (Texto)

12:00h.- Madrid.- JORNADA INTERNACIONALIZACIÓN.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inaugura la jornada "La Mujer en la Internacionalización de la Economía Española". (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Santander.- TRIBUNALES HOMICIDIO.- La Audiencia de Cantabria juzga a un acusado de la muerte de su madre, que murió con 84 años en situación de abandono, para quien la Fiscalía pide 20 años de cárcel. (Texto) (Foto)

10:00h.- Logroño.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Logroño acoge un juicio con jurado contra un hombre como presunto autor de un delito con alevosía por envenenar al anciano al que cuidaba para luego heredar de él, por lo que el fiscal pide una pena de 23 años de prisión. Palacio de Justicia, Marqués de Murrieta, 45. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- CAMPUS JUSTICIA.- La Audiencia Nacional juzga al exvicepresidente madrileño Alfredo Prada, al policía Andrés Gómez Gordo y a otros cuatro acusados por presuntas irregularidades en contratos entre 2005 y 2008 para desarrollar el fallido proyecto del Campus de la Justicia de Madrid. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO BANDAS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un miembro de la banda Dominican Don't Play (DDP) para el que la Fiscalía pide 28 años de cárcel por intentar matar a dos jóvenes en un parque de Usera, uno de ellos de solo 14 años y que ha quedado con una discapacidad del 97 por ciento. Audiencia Provincial.

10:00h.- Barcelona.- JUICIO NARCOPISOS.- La Audiencia de Barcelona juzga a 23 presuntos miembros de una trama que gestionaba una red de narcopisos en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) donde vendían a "basuco", un tipo de cocaína adulterada altamente tóxica y dañina y de bajo coste. Audiencia de Barcelona. Sección segunda.

10:00h.- Madrid.- TRÁFICO MOTORISTAS.- Debate organizado por la Fundación Pons de Seguridad Vial sobre la siniestralidad en las motos, con la participación de representantes de la DGT, de la Asociación Española de la Carretera y de la Asociación Nacional de Motoristas. C/Serrano, 138. (Texto)

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- DEFENSA MAR.- Comienza el adiestramiento anual de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias, en el que participan los Buques de Acción Marítima “Rayo”, “Relámpago”, “Tornado” y “Audaz”, el Buque de Aprovisionamiento de Combate “Patiño”, un helicóptero AB-212 de la 3ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves, la Unidad de Buceo de Canarias y dos Equipos Operativos de Seguridad de la Unidad de Seguridad de Canarias. Además se contará con colaboraciones de unidades del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio.

10:15h.- Burgos.- DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA.- La Audiencia Provincial de Burgos acoge juicio contra cinco acusados de delitos contra la Hacienda Pública por defraudación en el impuesto del IVA, con impagos que ascienden a casi 3 millones de euros. (Texto)

10:30h.- València.- INCENDIO VALÈNCIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, agradece su labor al personal que participó en los trabajos de extinción del incendio de un edificio del barrio de Campanar de València, donde murieron diez personas el pasado 22 de febrero, con una visita al Parque de Bomberos Norte de València y a la Base Militar Jaime I de Bétera. Parque de Bomberos Norte, c/ Daniel Balaciart. (Texto) (Foto)

11:50h.- Madrid.- DEFENSA OTAN.- El embajador de España ante la OTAN, Federico Torres, interviene en una mesa redonda sobre "Gestión de la Defensa. Modelos europeos comparados y la formación de un conglomerado nacional para un mejor impacto económico".

17:30h.- Madrid.- JORNADA JURÍDICA.- El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, clausura una jornada organizada por la World Jurist Association. Rule of Law Digital Center. C/ Jorge Juan, 30. (Foto)

19:00h.- Madrid.- CONSTITUCIÓN DERECHOS.- La Fundación Alternativas presenta el libro 'Los nuevos derechos sociales fundamentales. Una propuesta de reforma constitucional'.

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene en un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum. Casino de Madrid, C/ Alcala, 15 y "streaming" https://www.nuevaeconomiaforum.org/#msdynmkt_trackingcontext=9a8e0b46-1b7a-4f0f-9c17-88fd2e1a831e. (Texto)

09:00h.- Madrid.- CAMBIO CLIMÁTICO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la jornada de la Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH) de la OMS sobre ‘Trasformación de los sistemas sanitarios ante el cambio climático’. Ministerio de Sanidad. (Foto)

09:00h.- Madrid.- IGLESIA ABUSOS.- La asociación Infancia Robada y la Fundación Justice Initiative acuden a la Conferencia Episcopal, donde se celebra la Asamblea Plenaria de los obispos. C/ Añastro, 1.

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- NOBEL PAZ.- Ouided Bouchamauni, premio Nobel de la Paz 2015 por su contribución durante la transición democrática de Túnez, visita el Instituto de Enseñanza Secundaria Pérez Galdós, donde plantará un nuevo ejemplar del Palmeral de los Premios Nobel. Paseo de Tomás Morales, 37.

10:30h.- Barcelona.- VIOLENCIA PAREJAS.- Publicación de un estudio del Observatorio Social de la Fundación "la Caixa" sobre la violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes. (Texto)

11:00h.- Madrid. PROTECCIÓN MENORES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con las plataformas de internet y el sector de las telecomunicaciones para la protección de los menores en el ámbito digital. Complejo de la Moncloa. (Foto)

11:00h.- Madrid.- CONFERENCIA EPISCOPAL.- El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, pronuncia el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de los obispos. C/ Añastro, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- SALUD FERTILIDAD.- La Sociedad Española de Fertilidad presenta en el Senado el 'Consenso español sobre natalidad y salud reproductiva'. Senado. Sala Europa.

11:00h.- Barcelona.- IGUALDAD GÉNERO.- La Cambra de Comerç de Barcelona presenta los indicadores de igualdad de género de Cataluña 2023. Av. Diagonal, 452.

11:00h.- Barcelona.- MUJERES Y BOSQUE.- Presentación de la exposición "Emboscades. Dones i bosc", del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, que aborda el hecho de que un 32 % de los propietarios forestales en Cataluña son mujeres, entre otros datos relacionados con las mujeres y el mundo forestal. Jardí del Palau Robert. (Texto)

11:00h.- Valladolid.- MEDIO AMBIENTE.- El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, entrega vehículos a las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León Aparcamiento de la Feria de Muestras. C/ Gloria Fuertes. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- DÍA OBESIDAD.- Presentación de la “Guía Española GIRO: guía española del manejo integral y multidisciplinar de la obesidad en personas adultas”, avalada por 14 sociedades científicas y que pretende aportar las herramientas para transformar el abordaje de la obesidad en España. Círculo de Bellas Artes. Calle Alcalá, 42. (Texto)

12:00h.- Madrid.- DIA MUJER.- El Tribunal Constitucional celebra un acto solemne con la magistrada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Sonia Sotomayor con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer.

12:30h.- Madrid.- DÍA MUJER.- La fiscal del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca participan en un encuentro entre juristas y periodistas en el marco de la I Semana de la Igualdad organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid con motivo del Día de la Mujer. C/ Serrano, 9.

12:30h.- Madrid.- CONCURSO REY.- Felipe VI recibe a los ganadores de las dos últimas ediciones del concurso escolar '¿Qué es un rey para ti?'. Palacio de El Pardo. (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Barcelona.- MEDIO AMBIENTE.- El Área Metropolitana de Barcelona celebra la jornada "Retos de la nueva Directiva de calidad del aire", de la Unión Europea. AMB, calle 62 de la Zona Franca, número 16, Edificio A. (Texto)

16:00h.- Madrid.- MINISTERIO IGUALDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece por primera vez ante la Comisión de Igualdad del Senado. (Foto)

16:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ofrece la conferencia ‘Las grandes revoluciones del siglo XXI: ecología y feminismo’, organizada por COFIDES con motivo del 8M. Madrid. Restaurante Volteo. Paseo de la Castellana, 251.

16:30h.- Valladolid.- PRESUPUESTOS MEDIO AMBIENTE.- El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para desgranar la propuesta de presupuestos de su departamento para 2024. Cortes de Castilla y León. (Texto) (Foto)

18:30h.- Pamplona.- VIOLENCIA MACHISTA.- Charla con Cristina Fallarás titulada 'Se acabó'. Civivox Condestable.

19:00h.- Madrid.- CONSTITUCIÓN DERECHOS.- Presentación del libro Los nuevos derechos sociales fundamentales. Una propuesta de reforma constitucional, a solicitud de la Fundación Alternativas. Congreso de los Diputados. Sala Constitucional.

19:00h.- Sevilla.- TECNOLOGÍAS AEROESPACIAL.- La Asociación Iniciativa Sevilla Abierta convoca a un coloquio sobre cómo crear en Sevilla el Pabellón Aeroespacial para dinamizar la dimensión industrial y tecnológica de la ciudad. Fundación MAS. Calle Torneo, 67.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:05h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa con el equipo de la película 'Nina', de Andrea Jaurrieta. Cine Albéniz. (Texto) (Foto)

10:30h.- Gerona.- FÓRUM GASTRONÓMICO.- El Fórum Gastronómico de Girona presenta su programación de este año. El Foment. C/ Mercaders, 8.

10:35h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa con el equipo de la película 'Los terrenos', de Verónica Chen. Cine Albéniz. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- MUSEO THYSSEN.- El Museo Thyssen presenta la primera exposición de la artista Stephanie Comilang en España. "En Busca de la vida", del TBA21, aborda las crisis migratorias humanas, las rutas de la economía y de los recursos naturales.

11:00h.- Bilbao.- BILBAO POESÍA.- El Ayuntamiento de Bilbao presenta la 25ª Edición del Festival BILBAOPOESÍA. Ayuntamiento. (Texto)

12:00h.- Madrid.- BANCA MARCH.- Banca March abre sus jardines para acoger cuatro fuentes monumentales de la artista estadounidense Lynda Benglis, referente de la escultura contemporánea, que se podrán ver por primera vez juntas en Europa. C/ Núñez de Balboa, 70.

13:00h.- Madrid.- MÚSICA MUJER.- Presentación de la nueva edición de She Sounds, el evento para visibilizar la figura de la mujer en la industria de la música, que se celebrará en Madrid en el mes de mayo. Terraza The Music Station. Cuesta de San Vicente, 44.

14:10h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Rueda de prensa con el equipo de la película 'Los pequeños amores', de Celia Rico. Cine Albéniz. (Texto) (Foto)

16:30h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Encuentro con el actor Javier Cámara con motivo de la entrega del premio Málaga Sur. Teatro Cervantes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Castelló (Valencia).- TOROS CASTELLÓ.- Corrida de rejones de la Feria de la Magdalena, con toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Plaza de Toros, avda. Benito Pérez Galdós, s/n. (Texto) (Foto)

18:30h.- Málaga.- LITERATURA MÚSICA.- El director de cine Fernando Trueba y el ilustrador Javier Mariscal participan en un evento organizado por el Centro Andaluz de las Letras, donde hablarán de Francisco Tenório Cerqueira Júnior, músico brasileño protagonista de la novela gráfica ‘Dispararon al pianista’ firmada por ambos. Sala Fundación Unicaja María Cristina.

20:00h.- Cartagena (Murcia).- GUÍA REPSOL.- La Guía Repsol celebra en Cartagena la gala donde se darán a conocer los nuevos Soles, el reconocimiento que esta guía hace a los cocineros y cocineras españoles Auditorio de Cartagena. (Texto) (Foto). EFE

fds

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245