Rodríguez pide a las autonomías "no escaquearse" del "drama social" de los alquileres

Barcelona, 3 mar (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, asegura que los pequeños propietarios no saldrán perjudicados por el índice de alquiler aprobado para contener la subida de rentas y ha pedido a las comunidades que se resisten a aplicarlo a "no escaquearse" del drama social que hay detrás.

"Lo que no puede ser es que por darle una patada al Gobierno ahonden en la gran herida social", ha destacado Rodríguez en una entrevista concedida a La Vanguardia y publicada este domingo.

El Ministerio de Vivienda ha publicado esta semana el sistema estatal de referencia del precio del alquiler, que sólo se aplicará en Cataluña, de momento, ya que es la única comunidad que lo ha solicitado.

Ante esta situación, la ministra ha pedido al resto de comunidades que "atiendan la demanda de la ciudadanía" y de los alcaldes que quieren controlar los precios del alquiler de sus municipios.

"No pueden eludir o escaquearse de dramas sociales que implican destinar más del 40 % de tu salario a la renta del alquiler, cuando no el 80 o el 100 %. Uno no puede inhibirse de la angustia y desesperanza de miles de personas en su territorio", ha dicho.

Respecto a la Comunidad de Madrid, que ha rechazado de plano aplicar la Ley de Vivienda, Rodríguez se ha mostrado convencida de que "Ayuso no va a poder aguantar la presión de una sociedad que sabe que si ella actuara estaría pagando 1.000, 800 o 500 euros menos de alquiler; y que no lo hace porque ella sólo persigue dañar al Gobierno de España".

La ministra ha lamentado también que "ha habido muchos mantras que generan sensaciones de inseguridad entre los propietarios". "Yo, como ministra, voy a trabajar para darles tranquilidad y seguridad. Los pequeños propietarios no saldrán perjudicados por el índice del alquiler", ha asegurado. EFE

