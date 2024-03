Puente no pone "la mano en el fuego" por Ábalos y vuelve a respaldar al subsecretario de Transportes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aseverado este sábado que no pone "la mano en el fuego" por el exministro José Luis Ábalos sobre la 'trama Koldo', al tiempo que ha vuelto a respaldar al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez: "no hay ningún funcionario del Ministerio que esté siendo investigado". Así lo ha manifestado durante una entrevista en el programa 'La Sexta Xplica', de La Sexta, en la que ha afirmado que Ábalos "no es un político corrupto", pero sí ve "una responsabilidad política, sobre todo de quién se rodeó". "Esto no es una cuestión de confianza en la inocencia de Ábalos, que es algo que se dilucidará de momento que se sepa, aunque ni siquiera está entre los investigados en la causa", ha explicado el ministro al respecto. Además, el titular de Transportes ha reiterado su apoyo y respaldo al subsecretario de Transportes, aclarando que "ha prestado declaración en la causa como testigo", añadiendo que "si hubiera alguna información que le involucra de carácter penal, ya tendría que haber prestado declaración en calidad de denunciado". También se ha referido a la posibilidad de que otros altos cargos de Transportes estén relacionados con la trama, exactamente en el hermano de Koldo García. "Este señor trabaja en Emfesa, en una empresa dependiente de Adif, en una brigada de limpieza y no tenemos ninguna razón legal para despedirle", ha dicho. Durante su intervención, también ha criticado al Partido Popular, en relación a la manera que reacciona cada partido a los casos de corrupción, destacando que "el PSOE ha puesto toda la información a disposición de la justicia, ha pedido que se abra una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y ha abierto una auditoría en su Ministerio". "La diferencia está en cómo reacciona uno ante la corrupción y nuestra reacción no es comparable ni de lejos a la del PP", ha añadido al respecto. Por último, en cuanto al informe preliminar de la Comisión de Venecia, Puente ha ironizado que "al PP le ha salido el tiro por la culata en este tema". Así, ha defendido que este documento es "incuestionable", ya que "analiza seis parámetros para considerar apta amnistía y la ley cumple todos".