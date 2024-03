Ortuzar dice que no contemplan otro escenario que la mayoría absoluta de la coalición con el PSE-EE

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, afirma que no contemplan otro escenario que la mayoría absoluta de la coalición con el PSE-EE. Además, asegura que EH Bildu es el "Sortu de siempre", con "un esquema de libertad tutelada en todos los ámbitos". En un entrevista al diario El Correo, recogida por Europa Press, aborda cuestione de actualidad como el denominado "caso Koldo", e indica que seguramente también habría forzado la dimisión del exministro José Luis Ábalos porque es "lo más procedente" para el partido. "Sé lo que yo haría, entrar a saco en la investigación y abrir los cajones de los ministerios", añade. El líder jeltzale añade que, en el caso de Ábalos, hubiera entregado su acta de parlamentario, aunque reconoce que te quedas "completamente desguarnecido". Por otra parte, se pregunta por qué las responsabilidades políticas tienen que venir antes que las judiciales. Por ello, cree que la justicia debería ser más rápida y evitar "un calvario injusto". Cuestionado por si están tratando de no perjudicar al PSE-EE con su respuesta al 'caso Koldo', teniendo en cuenta que el PNV apoyo la moción de censura contra Mariano Rajoy, por el caso Gürtel, indica que esto acaba de empezar y "no es comparable" y añade que aquí hay un "comportamiento presuntamente delictivo" y en el otro "era la sigla la que está en cuestión" con la sentencia. Respecto a si se sienten cómodos siendo socios de Sánchez, añade que la prevención que puedan tener "es el impacto de todo esto en la ciudadanía, también en la vasca" y que pueda cundir un "cierto desanimo, una pérdida de confianza en la clase política" y eso "alimente la abstención". A su juicio, una de las claves fundamentales de las próximas elecciones va a ser la participación, que siempre es buena, pero "en este caso, ya siendo egoísta, al PNV le interesa". MAYORÍA ABSOLUTA Según apunta, su objetivo es ganar las elecciones, ganarlas además con "cierta claridad", y a partir de ahí seguir construyendo una opción de gobierno estable, con mayoría absoluta. Cuestionado por si sería con el PSE-EE, responde que efectivamente, su opción inicial preferida es "la coalición con los socialistas" porque el balance es "satisfactorio". Asegura que no tienen "otro escenario que la mayoría absoluta de la coalición con el PSE-EE y se muestra convencido de que no van a necesitar un tercer socio. Ante la advertencia del PP de que sus apoyos no serían gratis, asegura que es un partido que "tiene incontinencia verbal y no hay cosa peor que luego te lo recuerde la hemeroteca", por lo que le recomienda que sea "prudente en sus manifestaciones". Respecto a la posibilidad de acuerdos del PSE-EE con EH Bildu, afirma que quiere hacer caso a lo que dicen los socialistas, aunque en política más allá de tu partido "la confianza al 100% no existe". Ante las encuestas que pronostican un empate o incluso un 'sorpasso' de EH Bildu, afirma que las encuestas son "una foto del momento" y dicen que la izquierda abertzale está "en un momento dulce y que parece que se come a Podemos y Sumar". También apunta que dan una participación baja, más cerca del 60% que del 65% y, en ese escenario, "Bildu, que tiene a su electorado muy prieto, puede tener un buen resultado". Añade que al PNV le dan un "mantenimiento razonable" de los resultados de hace cuatro años porque los tres últimos escaños "se decidieron por los restos, por 200 o 300 votos". A su juicio, si la participación sube por encima del 65% el PNV va a tener "un buen resultado y el 'sorpasso' de Bildu no se va a producir". "Hemos mirado con mucha atención a los indecisos, y en su mayoría la duda está entre no votar o votar al PNV. Por eso es muy importante que la gente sea consciente de que, si quiere que el PNV siga gobernando, tiene que ir a votar. La opción más rápida es votar directamente al PNV", señala. Ortuzar destaca la renovación que ha hecho el PNV con la candidatura de Imanol Pradales y una "visión de país a medio y largo plazo" que otro "no tienen, aunque cambien de discurso y se pongan chaquetas en vez de palestino". El dirigente jeltzale señala que, en el caso de EH Bildu y con su postura sobre la vivienda como eje de campaña, es "un celofán que envuelve la nada". "Bildu ofrece la luna y el PNV cosas terrenales con cimientos fuertes que levanten casas sólidas para todo el mundo", agrega. Ortuzar indica que EH Bildu es el único partido soberanista que está a favor de esa ley. Ante las críticas de EH Bildu al PNV que le reprocha no apostar por un nuevo estatus, asegura que esa formación tiene "un cacao mental en este tema". "Abrazar el régimen constitucional español les genera muchas incongruencias. No tienen proyecto para el autogobierno de este país y, por eso, piden al PNV que ponga el suyo encima de la mesa. El PNV ha marcado el camino y quiere generar un debate en Euskadi y después negociar con Madrid para aprobar un nuevo Estatuto. Tenemos año y medio desde que arranque la legislatura", asegura. A su juicio, EH Bildu tiene una "doble hoja de ruta", una hasta las elecciones vascas "para captar el voto favorable al cambio", pero "son los de siempre, el Sortu de siempre". "Han puesto a un orgánico de la izquierda abertzale, de lo mas esencialista e ideologizado que tienen. El esquema es el de imposición y dirigismo de siempre, una libertad tutelada en todos los ámbitos". SÁNCHEZ En relación al Gobierno de Sánchez, asegura que si cae ese Gobierno y hay elecciones no cree que ello vaya a deparar un futuro mejor para Euskadi, por lo que no van a ser "agentes activos para precipitar ese escenario". "Que nadie espere del PNV ese comportamiento, pero esto también exige que el PSOE haga que los socios estemos a gusto y cumpla los acuerdos". "Toca hablar de la acción de Gobierno, de los Presupuestos, de la ley de Amnistía, del compromiso con el autogobierno y de los fondos europeos", añade. Ortuzar afirma que, "siendo honestos", salvo, en el tema de la vivienda, las cosas "están funcionando razonablemente bien y hay sintonía entre Sabin Etxea y Moncloa". Por otra parte, Ortuzar indica que el PNV quiere seguir contando con el Lehendakari, Iñigo Urkullu, para el futuro porque es "un activo" y, respecto al Guggenhem Urdaibai, afirma que apuestan "indubitadamente" por el proyecto pero "hay que hacerlo bien con garantías".