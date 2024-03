Lezcano: "El Madrid es un martillo pilón"

Redacción deportes, 3 mar (EFE).- Natxo Lezcano, entrenador del MoraBanc Andorra, consideró que el Real Madrid "es un martillo pilón" y que es muy difícil que un equipo como el suyo o cualquier otro "pueda seguir ese nivel" tras caer en la Liga Endesa contra los blancos como locales.

"Ellos han corregido lo que han hecho mal en la primera parte, no es lógico que un equipo como el Real Madrid pierda 18 balones y eso no se iba a mantener durante todo el partido. Cuando corrigen eso tienen un nivel de acierto muy bueno, jugadores muy buenos y te hacen mucho daño por todos lados. La situación de poste bajo de Deck ha sido importantísima, no hemos sabido cómo pararle aunque hemos intentado hacer diferentes cosas", apuntó.

"El partido poco a poco se lo van llevando, el Madrid es un martillo pilón y es muy difícil que equipos como nosotros, o cualquiera, pueda seguir ese nivel. A medida que el partido iba adelante, nuestro nivel de energía ha bajado y ya no llegábamos a balones a los que antes llegábamos, cogían rebotes ofensivos y te castigaban... hay muchas cosas en las que son muy buenos y tu para compensar eso tienes que estar a un nivel muy alto todo el rato. Nosotros no hemos podido mantener ese nivel", dijo.

Lezcano profundizó en su análisis del partido: "En el primer cuarto hemos estado un poco reactivos en lugar de proactivos, íbamos un pasito por detrás del Real Madrid. Y para jugar contra ellos hay que ir un pasito por delante. Eso lo hemos hecho muy bien en el segundo cuarto, hemos forzado muchas pérdidas y hemos podido jugar más cómodos, encontrar situaciones de tiro, de poder correr. Nos hemos ido al descanso con buenas sensaciones".

"En el tercer cuarto poco a poco, a medida que el partido iba adelante, ellos han subido su nivel de intensidad y de manos. Se nos ha hecho más duro. Ha habido un momento en el que no rendíamos, en el que parecía que no podíamos más. Y contra un equipo como el Real Madrid tienes que estar al cien por cien cuarenta minutos, en cuanto flojeas lo aprovechan muy bien. No ha habido posibilidades al final", añadió.

El técnico reconoció que no le había gustado el arbitraje, aunque no cree que fuese decisivo: "Tendría que ver el partido repetido, pero a mi no me ha gustado el nivel de pitar a un lado y a otro. Ellos al final del tercer cuarto llevaban seis faltas y luego al final sabemos que las cosas siempre se intentan compensar".

"No pienso que hayamos perdido por el nivel de arbitraje, porque hay que estar ahí por el nivel de arbitraje y ponerse a ese nivel de dureza que pone el Real Madrid. Se han llevado el partido porque son muy buenos, porque juegan muy bien y porque están muy bien entrenados. Por eso son el mejor equipo de Europa", expresó.

Asimismo habló acerca del parón que sufrió la competición por los compromisos internacionales: "Creo que las ventanas a nosotros nos han perjudicado, pero entiendo que a muchísimos equipos también, igual también al Real Madrid. Mandas a tus jugadores no a descansar sino a jugar fuera y apenas entrenas con ellos, tienes poco tiempo para preparar un partido, hay riesgo de lesiones..."

"No creo que las ventanas nos gusten a ningún entrenador, nos vemos influencias o perjudicados por ellas. Pero están ahí, lo sabemos al principio. Si me preguntas si me gustan te digo que no y si me preguntas si hemos perdido por eso, tampoco", manifestó en rueda de prensa.

Ahora se centran en el Zunder Palencia: "Tenemos aspectos que corregir y que mejorar y tenemos que tener la suficiente cabeza como para resetear el siguiente partido, saber que va a ser totalmente diferente. El Palencia es un equipo muy exigente a nivel mental, prepara muy bien los partidos. Hace muchísimas trampas y hay que jugar al cien por cien, a cara de perro todo el partido. Va a ser un partido súper exigente. Tenemos que corregir lo que hayamos hecho mal y ponernos en seguida a preparar un partido de máxima exigencia". EFE

