Javier Lambán tacha de "repudiables" los procedimientos de protesta de los agricultores frente a las Cortes de Aragón

El secretario general del PSOE Aragón y expresidente de la comunidad autónoma, Javier Lambán, ha tachado de "absolutamente repudiables" los procedimientos de protesta de los agricultores el pasado viernes, a las puertas de la sede de las Cortes de Aragón, donde se celebraba una sesión plenaria. Lambán ha participado este domingo, 3 de marzo, en un acto organizado por el PSOE Aragón, en Alcañiz, con motivo del Día de la Memoria Democrática. Allí, el dirigente socialista ha reconocido que la respuesta que se debe dar al sector primario, que ya encadena semanas de protestas en varias comunidades autónomas, "debe provenir de Europa". Ha explicado que las políticas agrarias que se aplican en la Unión Europea emanan, directamente, de Bruselas "desde hace muchos años". En este sentido, ha observado que los Comisarios europeos de Agricultura, es decir, "los principales inspiradores" de las políticas contra las que protestan los profesionales del campo "siempre han sido conservadores". Por tanto, ha aclarado, cuando la "derecha sale iracunda" a las calles a protestar contra Europa, lo hace contra decisiones de "sus correligionarios". ARAGÓN En el caso concreto de Aragón, Lambán ha criticado el "reconocimiento" de interlocutores que no lo son por parte del Gobierno autonómico. "Me preocupa sobremanera este quebranto", ha recalcado, tanto en el ámbito sindical como empresarial. Estos interlocutores "que no lo son", ha precisado", demostraron unas "maneras y procedimientos" en Zaragoza a la hora de manifestar sus reivindicaciones "absolutamente repudiables", puesto que bloquearon el puente de acceso a la puerta principal del Palacio de La Aljafería, protagonizando enfrentamiento con la unidad de Intervención de la Policía Nacional. Uno de los manifestantes fue trasladado en ambulancia. Lo que es "triste" es que ocurra con la "connivencia" del Gobierno de Aragón y del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper.