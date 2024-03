Isabel Rodríguez afirma que Ábalos debe asumir responsabilidades políticas y critica que no deje su acta de diputado

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, cree que el ex ministro José Luis Ábalos debe asumir responsabilidades políticas y ha criticado que no haya dejado su acta de diputado. "No se trata solo de asumir las responsabilidades penales sino que hay que asumir responsabilidades políticas", ha afirmado la ministra en una entrevista en 'La Vanguardia', recogida por Europa Press. Rodríguez ha mostrado su "rechazo absoluto" a la corrupción y "tolerancia cero frente a cualquier comportamiento que, más allá de sus consecuencias penales, desde luego es reprochable". Pese a que no recae sobre Ábalos ninguna imputación ni ninguna acusación, la ministra ha subrayado la necesidad de "ser intachables en nuestros comportamientos". "Y en ocasiones, aun no teniendo responsabilidades penales, hay que asumir las consecuencias políticas", ha concluido.