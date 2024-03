Iberia explica que trabajó con la empresa investigada en el caso Koldo "al mismo precio que el resto"

Iberia ha explicado su relación contractual "puntual" con la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo, durante la pandemia para traer a España material sanitario desde China, pero aclara que lo hicieron "al mismo precio que el resto de empresas" que también ayudaban a la llegada de medios para hacer frente a la lucha contra el coronavirus. La compañía aérea informa en un comunicado que la relación laboral con dicha empresa comenzó entre marzo y junio de 2020, cuando impulsó (junto a Fenín y el Grupo Oesía) el llamado Corredor Aéreo Sanitario para traer a España material desde China: mascarillas, componentes esenciales para la fabricación de respiradores, batas, etc. En ese tiempo, contabilizan un total de 87 vuelos entre aeropuertos de China y Madrid para transportar material sanitario destinado a diferentes hospitales, entidades y empresas de toda España, tal y como indica Iberia. De los 87 vuelos realizados, 12 fueron contratados por Soluciones de Gestión. "El precio que se facturó fue el de las condiciones del mercado de aquel momento, el mismo que se ofreció al resto de clientes que pidieron aviones de carga para traer material sanitario desde China", afirma Iberia. La compañía apunta que esas condiciones eran, "esencialmente", el precio de coste para cubrir los gastos, sin beneficio alguno para ellos dado el carácter humanitario de la operación. "A todos los organismos, instituciones o empresas que contrataron los 87 vuelos con Iberia se les ofrecieron exactamente las mismas condiciones", recalcan. Iberia señala que Hacienda no ha investigado a la compañía por estos vuelos y agrega que investiga a Soluciones de Gestión. Por ello, en junio de 2022, la Agencia Tributaria le requirió a Iberia la información disponible sobre los contratos con Soluciones Gestión, dentro de la investigación a esta empresa. La compañía aérea apunta que facilitó con "celeridad" los documentos y facturas que "muestran que los precios a los que se realizaron los vuelos fueron los mismos que los aplicados a otras empresas". Iberia concluye el comunicado asegurando que no ha vuelto a tener noticias de la Agencia Tributaria 20 meses después del requerimiento de dicha información.