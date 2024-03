Fátima Diame: "Soñé que ganaba una medalla y se ha cumplido"

Glasgow, 3 mar (EFE).- La valenciana Fátima Diame, que se colgó el bronce en el salto de longitud de los Mundiales de pista cubierta de Glasgow, desveló que la noche anterior había soñado que ganaba una medalla tras una pregunta de Ana Peleteiro en la cena y reconoció que el sueño se cumplió.

Diame, con un mejor salto de 6.78 en el quinto intento, logró su primera medalla individual absoluta en el Emirates Arena de la ciudad escocesa, tras un concurso en el que fue de menos a más y acabó en el podio.

"Es un cúmulo de emociones lo que siento porque no suelo expresarme mucho. Solo que cuando realmente lo he ganado he pensado: por fin. Ayer cenábamos Marta Pérez, Ana Peleteiro, Esther Guerrero y yo y nos preguntó Ana si alguna vez habíamos pensado que ganábamos una medalla. Dijo Esther que no, esta noche lo he ganado yo y he pensado que Ana es bruja", bromeó la atleta valenciana en la zona mixta del Emirates Arena.

"Puedo decir que ha sido una final soñada porque en el sueño no sabia que metal tenía pero el bronce me vale", confesó Diame, que cifró en un setenta por ciento de valía la medalla en su equipo.

"Me han estado apoyando, animando y siempre han estado conmigo. He confiado mucho en el sistema de trabajo de Iván Pedroso. El año pasado, en el Mundial de Budapest, ya me dijo que estaba ahí y que podía ganar a las rivales. Necesitábamos ese clic. Mi problema es que mis nulos primeros eran muy buenos y por eso vas con ese miedo. Era un miedo que tenía, ahora no lo tengo y eso lo hemos trabajado mucho", comentó.

"He trabajado mucho y esto no ha sido el destino. Creo que ha salido el trabajo que llevamos haciendo y por fin ha salido la Fátima que esperaba", concluyó. EFE

drl/sab