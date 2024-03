El PSdeG celebrará el 27 de abril el Congreso extraordinario y Besteiro se compromete a "defender el proyecto"

El PSdeG celebrará el 7 de abril sus primarias a la Secretaria Xeral y, veinte días después, el 27, el Congreso Extraordinario del que saldrá ratificada su nueva cúpula. Un proceso interno de cara al que el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se ha comprometido a "responder por el proyecto". Los socialistas gallegos han celebrado este sábado en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela la reunión de su comité nacional, un encuentro que ha arrancado con la intervención del secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, quien ha anunciado la convocatoria del congreso. "Aquí no hay dedazos ni sucesiones impuestas ni barones que decidan los apoyos. A diferencia de otras formaciones, la militancia socialista decide libremente quién quiere que sea el futuro de su partido", ha afirmado Formoso en la que ha sido su última intervención como secretario xeral ante los miembros del Comité Nacional. Formoso, que ha recordado que hace dos años las bases le dieron su apoyo para encabezar el PSdeG, ha dicho que "es el momento de dar otra vez voz a la militancia para que decida el rumbo socialista", en un "ejercicio de responsabilidad y de deber democrático". En un discurso en el que se ha mostrado emocionado, ha vuelto a subrayar una vez más su apoyo a Besteiro para que dirija el futuro del partido y ha reconocido que los resultados fueron "malos" y que la formación debe "reflexionar profundamente" tanto sobre "los errores de la campaña como de los últimos años", toda vez que, en su opinión, algunas de las causas que llevaron a los socialistas a obtener estos resultados "vienen de lejos". BESTEIRO SE RESPONSABILIZA DEL RESULTADO Formoso ha sido el encargado de abrir una cita política que ha reunido a más de medio millar de socialistas y en el que unas 70 personas han tomado la palabra. Así, tal y como han confirmado a Europa Press distintas fuentes socialistas, se han escuchado voces críticas que pedían la dimisión de la dirección y rechazaban un "congreso exprés" y otras que trasladaban su apoyo a Besteiro para que capitanee el futuro del partido. Entre los militantes que han intervenido ha estado el propio Besteiro, quien ha tomado la palabra en último lugar. El político lucense ha asumido la responsabilidad "como candidato" de unos resultados que ha reconocido que "fueron malos". Además, se ha mostrado convencido de que "sin el Partido Socialista no hay posibilidad de cambio en Galicia" por lo que ha abogado por abrir un proceso de "crítica, autoanálisis y preparación del futuro". Todo ello en una comparecencia cerrada a los medios en la que ha vuelto a subrayar su voluntad de "responder por Galicia" y "defender el proyecto". Así, ha asegurado que asume el mismo compromiso que trasladó hace unos 11 años cuando compareció en un comité nacional en el que se discutía si se elegiría al candidato por primarias o mediante la decisión de los delegados. "No estaba decido, pero yo comparecí para decir que me iba a presentar, hubiese congreso o no, porque la decisión última la tienen que tener los militantes", ha afirmado. UN TOTAL DE 63 INTERVENCIONES En la reunión del Comité Nacional, que este sábado se ha dado cita en la Cidade da Cultura de Santiago, han tomado la palabra un total de 63 personas, entre las que se han escuchado algunas voces críticas que pedían la dimisión de la dirección y rechazaban un "congreso exprés" y otras que trasladaban su apoyo a Besteiro para que capitanee el futuro del partido. De este modo, conforme han señalado a Europa Press fuentes socialistas, afines al que fuera secretario xeral del PSdeG Gonzalo Caballero como Noa Díaz y Martín Seco han pedido la dimisión de la actual dirección para dejar paso a una gestora que pilote el partido hasta la renovación de sus órganos. Además, han censurado la convocatoria de un congreso exprés por considerar que impide el debate. Sin embargo, han sido varios los dirigentes que han tomado la palabra para trasladar su apoyo a Besteiro, como el caso de la regidora de A Coruña, Inés Rey; el de Ames, Blas García, y el de Culleredo, José Ramón Rioobó. Los alcades han reflexionado sobre los resultados del pasado 18 de febrero y han respaldado al político lucense para que capitanee el futuro del partido. PROYECTO PROPIO Tal y como han indicado otras fuentes a Europa Press, en la reunión, exparlamentario autonómico Xoaquín Fernández Leiceaga han reflexionado sobre la necesidad de que el PSdeG cuente con un proyecto propio para Galicia y han incicido también en la importancia del trabajo en el Parlamento de Galicia. En este sentido, en el comité, en el que el propio Formoso ha admitido "errores de campaña", se han escuchado voces que han criticado la campaña por la que optó el PSdeG para los comicios autonómicos por considerar que hubo una dependencia excesiva de Ferraz y que se debe apostar por un modelo propio para Galicia. Entre los últimos socialistas en tomar la palabra se ha situado el que fuera diputado autonómico y actual número cuatro por la lista de Pontevedra, Julio Torrado, quien ha hecho una reflexión sobre aspectos a mejorar y ha cerrado filas en torno al proyecto que representa José Ramón Gómez Besteiro.