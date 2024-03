El precio de la luz será el doble mañana pero no pasará de 10 euros por 11 días seguidos

Madrid, 3 mar (EFECOM).- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista para este lunes será de 7,95 euros/megavatio hora (MWh), más del doble que el de este domingo, aunque por once días consecutivos no superará los 10 euros/MWh, si bien, a diferencia de días anteriores, no habrá ninguna franja horaria en que sea de 0 euros/MWh.

Según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad, OMIE, mañana, lunes, en que se produce una recuperación de la demanda al ser un día laborable, la electricidad alcanzará un precio máximo de 25 euros/MWh entre las 21:00 y las 22:00 horas; y un mínimo, entre las 16:00 y las 17:00 horas, de 1 euro/MWh.

A diferencia de lo ocurrido en días anteriores, no habrá ninguna franja horaria en que el precio llegue a los 0 euros/MWh.

Por ejemplo, este domingo hay 14 horas con la luz a un precio de 0 euros/MWh y tres en las que está muy próximo a ese precio.

Esos precios de 0 euros/MWh se producen por la altísima generación renovable, especialmente eólica, que está habiendo con los frentes y borrascas, con fuertes rachas de viento, que están afectando al país, que generan un exceso de producción que impide que se casen precios en el mercado en algunas franjas horarias.

El precio de la electricidad medio diario superó por última vez los 10 euros/MWh el pasado 22 de febrero y los bajísimos precios que se han registrado en la última parte de ese mes, llevaron a un precio medio en el mes de 39,99 euros/MWh, el más bajo en tres años.

Al ser el precio medio mayorista de la electricidad en febrero menor a 45 euros/MWh, en la factura correspondiente al mes marzo se aplicará un IVA del 21 % en lugar del 10 %, como está contemplado que se haga en todos los meses posteriores en que el precio sea inferior a esa cifra, volviendo al 10 %, si se sobrepasa.

En medio del temporal que afecta a la Península, en marzo los precios eléctricos mayoristas siguen a la baja, aunque hay que tener en cuenta que dos días desde que comenzó el mes han correspondido al fin de semana, en que los precios bajan por una menor demanda.

No obstante, fue el viernes 1 de marzo cuando el precio medio de la electricidad registró su mínimo anual (2,14 euros/MWh) y la media en los cuatro primeros días de marzo es de tan sólo 4,51 euros/MWh.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista diario en cada una de las franjas horarias en que se hace el consumo era hasta el 1 de enero el que se aplicaba al término de consumo de la factura eléctrica de un consumidor que tuviera la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVCP).

Tras la reforma de esta tarifa, a partir de este 1 de enero el precio mayorista sólo se aplica al 75 % del consumo, mientras que el 25 % restante se calcula con una cesta de precios de contratos a futuro de la electricidad.

Aún cuando el precio mayorista era el 100 % del término de consumo, los precios cero no hacían que la luz fuera gratis para el consumidor, pues en la factura, al ese precio de la luz, se añaden los peajes, cargos, otros costes del sistema y los impuestos.

Después de dos años en los que el precio de la electricidad se disparó por efecto de la guerra de Ucrania y en los que se pulverizaron máximos anuales, en lo que va de 2024 está siendo muy inferior.

Sólo en tres días del año el precio de la electricidad ha superado los 100 euros/MWh: el 8 de enero, el 9 de enero (cuando marcó su máximo anual, con 113,83 euros/MWh) y el 10 de enero.

España y Portugal están teniendo, y a enorme distancia, los precios de la electricidad más competitivos de Europa, donde, por ejemplo, para mañana, lunes, en Francia, la media es de 74,78 euros/MWh; en Alemania, de 75,89 euros/MWh; en Italia de 89,13 euros/MWh, y en el Reino Unido, de 67,25 libras/MWh (78,49 euros/MWh).

En Portugal, cuyo precio mayorista suele coincidir habitualmente con el de España, con la que comparte mercado, mañana será algo inferior al de España, con una media de 6,45 euros/MWh. EFECOM

