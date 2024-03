El PP presentará mañana un escrito en el Congreso pidiendo la dimisión de Armengol por el caso Koldo

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado que el PP registrará este lunes en la Cámara Baja un escrito pidiendo la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "por su evidente implicación" en el caso Koldo. "Todo apunta a que colaboró con la trama y ha intentado engañar a la UE pidiendo que, con fondos comunitarios, asumiera el gasto de esta estafa", ha manifestado el dirigente popular, quien ha destacado que, por limpieza democrática, Armengol debe dimitir cuanto antes porque "ha jugado con el dinero, la salud y la inteligencia de los españoles". Para el responsable del PP el caso Koldo es el caso Sánchez. "Este no es el caso Koldo, este no es el caso Ábalos, este es el caso Sánchez, porque todos los implicados son personas tremendamente cercanas al presidente del Gobierno y son personas que tienen una vinculación directa con él", ha subrayado durante su intervención en un acto de la Ruta por la Igualdad del Partido Popular en A Coruña. En su opinión, "Armengol está haciendo un daño enorme" al Congreso de los Diputados y "está devaluando el prestigio de una institución que tiene que estar muy por encima de todo esto". Tellado ha insistido en que Armengol "no puede seguir ni un minuto más al frente del Congreso de los Diputados. No está capacitada ni ética, ni política, ni moralmente y por eso lo antes posible tiene que abandonar la presidencia del Congreso de los Diputados". "SÁNCHEZ LO SABÍA Y LO TAPÓ" El dirigente popular ha pedido al Gobierno que "asuma sus responsabilidades" y "apague esa intención de mantener un ventilador y tratar de meter en su trama a quienes nunca han estado". "Estamos hablando de una trama de corrupción socialista y son los socialistas los que tienen que dar todas las explicaciones. Es hora de que Pedro Sánchez deje de esconder", ha indicado. En este sentido, Tellado ha pedido la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones. "Hoy, si algo tenemos claro, es que Pedro Sánchez lo sabía. Pedro Sánchez sabía todo. Sabía todo lo que estaba sucediendo y lo tapó, y por lo tanto le debe una explicación al conjunto de la sociedad española", ha subrayado. El dirigente del PP ha recordado que la trama de comisiones por la compra de mascarillas sucedía en los primeros meses del año 2020 y Sánchez cesó como ministro a Ábalos en julio de 2020. "Aquel cese nunca fue explicado. Nunca conocimos los motivos por los que Pedro Sánchez decidió echar de su Gobierno al señor Ábalos. Posiblemente en aquel momento Pedro Sánchez ya era conocedor de cómo se había robado en ese ministerio. Y Pedro Sánchez lo tapó", ha declarado. Para Tellado "esto es tremendamente grave porque cualquier ciudadano que es conocedor de un delito tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia. Ya no digo si ese ciudadano es además el presidente del Gobierno de España", ha concluido.