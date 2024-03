Arrasate destaca la madurez del Alavés pese a ser un equipo joven

Pamplona, 3 mar (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha destacado en conferencia de prensa la madurez alcanzada por el Alavés con un equipo joven que ha logrado reconducir su situación en la Liga.

“Es un partido importante frente a un rival directo. La pena es que se juegue un lunes, seguramente sea el desplazamiento favorito de la gente del Alavés”, ha comentado Arrasate sobre la cita de mañana con la que se cerrará la jornada 27 del campeonato.

El técnico rojillo ha explicado la semana de trabajo: “Hemos ido de menos a más, empezando a entrenar con poca gente del primer equipo, para esto está el filial también. Poco a poco hemos ido recuperando a jugadores y mañana están todos aptos”.

“Es el mayor activo que tenemos, Tajonar. Durante la semana nos han ayudado diferentes jugadores y en la convocatoria están Arguibide y Max Svensson porque nos puede ayudar. Bajo mi punto de vista, eso es lo que tiene que ser Osasuna”, ha anotado sobre los canteranos y su papel en el equipo.

Del Alavés, Arrasate ha avisado de que “está jugando bien todo el año, pero es verdad que ahora ha adquirido una madurez y está mejor todavía. Compite mejor y comete menos errores. Fuera de casa lleva una gran racha y está haciendo una gran temporada. Me recuerda mucho a nuestro Osasuna cuando ascendimos, por el hambre y la conexión con la grada”.

Sobre la máscara con la que jugará Budimir mañana tras su fractura en el pómulo, ha indicado: “Tiene alguna limitación, el campo visual no es el mismo. Lo que he incidido con él es a ver si puede rematar de cabeza. Si Budi no puede rematar de cabeza yo también me lo tengo que plantear”.

“Hemos asumido que el camino más corto para llegar a la victoria es la portería a cero. En los tres últimos hemos encajado un gol. Hay que seguir tirando por ahí, tener atención, concentración, rigor, todo eso. En ataque, a ver si somos capaces de generar más”, ha señalado el preparador vasco.

Sobre su renovación, Arrasate cree que “marzo dictará sentencia, tanto hacia un lado como hacia el otro. Es cuestión de seguir compitiendo, sumando y convertir este año convulso en que estemos más tranquilos. A partir de ahí, hablar”. EFE

