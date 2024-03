Aragonès: "No abaratemos la ley de amnistía, es sólida, aprobémosla cuanto antes"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido que no se "abarate" la ley de amnistía y ha animado a que se apruebe en el Congreso de los Diputados "cuanto antes". "No abaratemos la ley de amnistía, es sólida, aprobémosla cuanto antes", ha subrayado Aragonès en una entrevista en el diario 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo. El presidente de la Generalitat ha explicado que ya se verá después de la aprobación si hacen falta otras medidas y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que esta ley de amnistía tal y como está redactada a día de hoy incluye al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Además ha catalogado de "aberración" la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa penal contra Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg por terrorismo en relación con el caso 'Tsunami Democràtic'. Aragonès ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tendrá estabilidad si cumple los acuerdos", al menos por su parte. PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT Por otra parte ha señalado a los comuns en relación a la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2024: "Si votan 'no' a este presupuesto, estarán votando 'sí' a continuar con los recortes que CiU hizo hace diez años". Aragonès ha expuesto que las cuentas catalanas para 2024 plantean una inversión en educación, considerando que "los comuns, que tanto han combatido de palabra los recortes de CiU en educación, ahora tienen la oportunidad de dejarlos atrás". En cuanto al complejo turístico del Hard Rock en el Camp de Tarragona, el líder del Ejecutivo catalán ha asegurado que es un proyecto que no le genera entusiasmo, pero ha pedido "dejar a un lado las diferencias legítimas que pueda haber por un bien superior" como las inversiones en sanidad o para hacer frente a la sequía. Al ser preguntado sobre el apoyo de Junts para las cuentas de 2024, ha expresado que su rechazo "lanzaría el mensaje de que no les interesan las necesidades de la ciudadanía".