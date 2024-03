Albiach (comuns) dice que Aragonès "sabe lo que tiene que hacer" para aprobar los Presupuestos

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha expuesto que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "sabe lo que tiene que hacer" con el complejo turístico del Hard Rock para aprobar los Presupuestos de 2024. "El presidente ya sabe lo que tiene que hacer con el Hard Rock para evitar una enmienda a la totalidad", ha expuesto Albiach en una entrevista publicada este domingo por el 'Diari Ara' y recogida por Europa Press. Albiach ha asegurado que su teléfono está encendido a la espera de una llamada de Aragonès para que le ofrezca una fórmula que pueda "desatascar" la negociación de las cuentas. A su vez, ha aclarado que el presidente catalán no se ha sentado con ella a hablar de posibles moratorias del proyecto: "No está liderando esta situación y se está escondiendo tras excusas técnicas". EL MODELO 'HARD ROCK' Ha instado a Aragonès a que "demuestre" que el Hard Rock no es su modelo tal y como, a su juicio, ha defendido en otras ocasiones. "Es profundamente decepcionante que ERC, que empezó hablando de la transformación verde, acabe comprando la agenda de Foment, la patronal y el PSC", ha añadido. También ha remarcado que Cataluña ha tenido presupuestos desde 2017, que han sido posibles gracias al apoyo de los comuns, lo que demuestra que tienen "palabra".