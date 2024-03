Quique Llopis, cuarto en el recital de Grant Holloway

Glasgow (Reino Unido), 2 mar (EFE).- El estadounidense Grant Holloway repitió en Glasgow el oro mundial de 60 metros vallas en pista cubierta de Belgrado 2022 en una final en la que no dio margen a la sorpresa y el español Quique Llopis finalizó cuarto.

Holloway, triple campeón del mundo de 110 vallas y subcampeón olímpico, llegó a Glasgow tras batir el pasado 17 de enero su propio récord del mundo en los 60 vallas al parar el cronómetro en 7.27 en los campeonatos nacionales bajo techo disputados en Albuquerque, Nuevo México, a 1.511 metros de altitud.

El estadounidense aspiraba a repetir el oro mundial de Belgrado 2022 y lo consiguió en Glasgow tras dominar el concurso completo desde la primera ronda, pasando por las semifinales y la final.

En la carrera decisiva, con otros siete rivales, Holloway paró el crono en 7.29 -récord de los Mundiales- y ganó por delante del italiano Lorenzo Simonelli (7.43), segundo con récord nacional, y el francés Just Kwaou-Mathey (7.47), tercero.

"Salir de aquí y bajar de 7.3 es para estar contento. Demuestra que estoy en un buen momento. Estoy contento de defender mi título y veremos cómo se desarrolla el resto del año. He conseguido lo que quería salvo el récord, pero no importa. Es mi quinto título mundial, así que estoy contento de seguir acumulándolos", dijo Holloway, en la zona mixta del Emirates Arena.

Quique Llopis, único español en la final tras la descalificación en semifinales de Asier Martínez por salida nula, rindió a un gran nivel durante toda la jornada, concluyendo con un cuarto puesto gracias a un tiempo de 7.53.

"Es mi mejor campeonato. Puede que ahora esté un poco mosqueado pero lo asimilaré estos días. Me he querido lanzar más en la última valla, me la quería jugar, y no ha salido", comentó Llopis, que calificó de "injusticia" que no estuviera en esa final Asier Martínez. EFE

