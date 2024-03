PSOE-A señala que no tiene "ninguna explicación que dar" del caso Koldo porque no le consta ningún militante investigado

El PSOE de Andalucía ha señalado este sábado que "no tiene ninguna explicación que dar" al respecto del conocido como 'caso Koldo' "por cuanto desconoce que se esté siguiendo investigación alguna que implique a ningún militante" del partido. Así lo han aclarado a Europa Press fuentes del PSOE-A después de que la vicesecretaria general del PP de Córdoba y parlamentaria andaluza, Beatriz Jurado, haya exigido este sábado a través de un comunicado al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que "diga la verdad" y "aclare cuántos socialistas andaluces están implicados, presuntamente, en el 'caso Koldo', además del cordobés Cristian Corvillo señalado en los informes de la UCO", la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Desde el PP-A han apuntado que, según documentación de la Guardia Civil que obra en el sumario, "este cargo ejecutivo del PSOE de Córdoba tiene vinculaciones empresariales con el comisionista del caso, el empresario Víctor de Aldama", e "incluso podría haber sido testaferro de éste en la adquisición de un inmueble en Madrid". Fuentes del PSOE-A han replicado que la federación socialista andaluza "desconoce que se esté siguiendo investigación alguna que implique a ningún militante" del partido en el marco del 'caso Koldo'. En cualquier caso, según han añadido las mismas fuentes, "el procedimiento a seguir en el caso de que hubiera en adelante cualquier investigación que así lo determinara es el marcado en nuestros estatutos, con la apertura de un expediente informativo y la depuración de responsabilidades a que hubiere lugar en su caso". Por otro lado, desde el PSOE-A han llamado la atención acerca del "interés del PP" y de su vicesecretaria general en Córdoba, Beatriz Jurado, "teniendo en cuenta el proceder que tuvo su partido en esa provincia respecto al caso de los maletines Covid que fue objeto de instrucción por un juzgado de Sevilla hace un año". Entonces, según abundado las fuentes del PSOE andaluz, "la Junta tardó casi tres meses en denunciar ante la Fiscalía el intento de cobro de comisiones por parte de un asesor del entonces consejero de Salud, actual presidente del Parlamento", Jesús Aguirre (PP-A). "La presunta mordida por la que no asumió responsabilidad política nadie, ni en el Gobierno andaluz ni en el PP de Córdoba, donde el asesor tenía cargo orgánico, fue denunciada por un empresario que aseguró ante el juez que le dijeron que para poder proveer de bienes a la Junta 'el único camino era presentar la factura con un incremento de cinco millones'", según han remarcado desde el PSOE-A, cuyas fuentes han subrayado que en esa investigación "fueron llamados a declarar Elías Bendodo, Antonio Sanz y el citado Jesús Aguirre". Asimismo, desde el PSOE-A también han considerado "sorprendente que ni el PP ni (Juanma) Moreno Bonilla se hayan preocupado de depurar responsabilidades aún sobre el 'caso mascarillas' que se instruye en un juzgado de Almería y que implica a la cúpula de la Diputación Provincial de Almería gobernada por este partido", según han remarcado las fuentes del PSOE andaluz para concluir que el PP "no está en condiciones de pedir a ningún otro partido ninguna aclaración en materia de corrupción con sus antecedentes".