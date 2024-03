Podemos no descarta que pueda haber más cargos de PSOE implicados en el caso Koldo y dice no tener simpatía por Ábalos

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha manifestado que su formación no descarta que pueda haber más cargos del PSOE salpicados por el caso 'Koldo' y asegura que no tienen ninguna simpatía por el exministro socialista José Luis Ábalos. "Podemos no tiene ningún tipo de simpatía con quien está implicado en una trama corrupta como la que se está investigando y lo que vamos a exigir, tanto al señor Ábalos como al PSOE y todos los partidos de la cámara en la comisión de investigación (...) es que no valen medias explicaciones", ha subrayado en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press. Cuestionado sobre la ubicación de Ábalos en el hemiciclo, el diputado del Grupo Mixto ha proclamado que los diputados de Podemos no estarán al lado del exministro y ha lanzado que "nadie quiere la foto de la corrupción". También ha explicado que la relación de Podemos con el extitular de Transportes fue la misma que con el resto de ministros y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que correspondían a la parte socialista de la anterior coalición. EL PSOE BUSCÓ CON ÁBALOS UN "CORTAFUEGOS" EN EL 'CASO KOLDO' A su vez, se ha mostrado convencido que el PSOE ha "buscado un cortafuegos" con el exministro en el 'caso Koldo' y Ábalos "ha dicho que no quiere ser chivo expiatorio" al mantener su escaño y pasarse al Grupo Mixto, por lo que debe investigarse dicha trama hasta las "últimas consecuencias". Y respecto a si cree que este caso puede salpicar a más socialistas, el dirigente de Podemos ha respondido que "ahora mismo" están abiertos los procesos judiciales y cada hora se conoce más información. Por tanto, a esta hora o creo que no se puede descartar nada", ha ahondado. Sánchez Serna ha agregado que el 'caso Koldo' es muy "grave" y se tiene que investigar "hasta el final" todas las ramificaciones en la administración sobre presuntas mordidas con contratos de emergencia durante la pandemia, tanto en lo concerniente a las supuestas comisiones sobre el antiguo asesor de Ábalos como contratos que generan muchas dudas como el suscrito por la Comunidad de Madrid con una empresa vinculada con el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Tras remarcar que el PSOE debe buscar la forma por devolver "hasta el último euro que se ha robado" en el 'caso Koldo', Sánchez Serna ha subrayado que Podemos en la pasada legislatura no tuvo ninguna información sobre estas posibles irregularidades y que, si hubiera sido así, no cabe duda de que lo hubieran denunciado porque se han caracterizado siempre por luchar contra la "corrupción del bipartidismo". En este sentido, ha defendido su planteamiento propio de comisión de investigación en el Congreso.