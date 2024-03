Podemos critica que el Gobierno decepciona y está en modo "supervivencia": Solo habla de amnistía y de corrupción

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha criticado que el Gobierno está decepcionando al electorado progresista y solo muestra una "lógica supervivencial", centrándose solo en hablar de amnistía y ahora de corrupción, ante el caso 'Koldo', en lugar de poner sobre la mesa una agenda social valiente. También ha señalado que Podemos ha sido "coherente" con su abstención en el Congreso a la reprobación al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, por la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha y que facilitó que saliera adelante, dado que su partido no puede estar al lado de alguien que se comporta como "si fuera un ministro del PP". En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, el diputado morado en el Grupo Mixto ha culpado al Ejecutivo de su falta de iniciativa ante la derecha y contraponer avances sociales. "Y el problema es que hay un gobierno supuestamente progresista que lleva seis meses hablando de la amnistía y que supuestamente ahora se va a pasar otros seis meses hablando de corrupción. Esto yo creo que no es para lo que le votó la ciudadanía progresista. El pueblo de izquierda no votó el 23J para eso. Y, por tanto, el PSOE tendría que replantearse muchas de sus prioridades", ha apostillado. De esta forma, Sánchez Serna ha advertido que sin una agenda de transformación "valiente" y con una deriva de limitarse a ir al "tran tran a ver si aguanta un año o dos con una lógica de supervivencia", será complicado que el actual Ejecutivo "no le acabe abriendo las puertas" de la Moncloa a PP y Vox. A su juicio, esta parálisis que detecta en el Gobierno se debe a que el presidente, Pedro Sánchez, se "quitó de enmedio" a Podemos, que era el socio que "hacía ruido, le incomodaba y le obligaba a ir más allá de lo que tradicionalmente va el PSOE". Cuestionado sobre lo qué debería hacer Sumar para tratar de mover a los socialistas a posturas más ambiciosas, el dirigente morado se ha limitado a decir que la formación que lidera Yolanda Díaz tendrá que actuar como considere, pero es evidente que en la anterior legislatura Unidas Podemos era un socio "exigente" que "marcaba el rumbo" a los socialistas. Sin embargo, ha sentenciado que es evidente que ahora "hay otra tónica". Respecto a si es consecuente que Podemos, con su abstención, permitiera que la oposición se apuntara un tanto con la reprobación de Marlaska, ha defendido que es coherente denunciar que el ministro de Interior actúa como si fuera miembro del PP y que tiene motivos que se arrastran de "lejos" para que hubiera dado ya un paso atrás, como la tragedia en la valla de Melilla con la muerte de migrantes en 2022. Además, ha replicado que Podemos no apoyó la iniciativa del PP, que tampoco puede dar lecciones porque cuando estuvo al frente de Interior creó una "policía patriótica" que "espiaba e intentaba machacar" a su formación. "Pero desde luego tampoco nos podemos poner del lado del ministro Marlaska, que no está asumiendo las responsabilidades políticas que le correspondían", ha sentenciado el coportavoz de Podemos. Por otro lado y respecto a la negociación de los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE), Sánchez Serna ha manifestado que el PSOE no ha contactado con su formación ni conoce las líneas generales de las futuras cuentas públicas. En consecuencia, Podemos necesita conocer esa orientación general para pronunciarse sobre su eventual apoyo, si bien ha garantizado que su voto estará condicionado a avances de derechos sociales.