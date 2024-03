Pellegrino: "Los jugadores no sentían los pies ni las extremidades"

Madrid, 2 mar (EFE).- El técnico argentino del Cádiz Mauricio Pellegrino dijo que por la lluvia, el frío y el granizo que paralizó el partido en Vallecas sus jugadores "no sentían los pies ni las extremidades" y se sobrepusieron a las inclemencias del tiempo para rescatar un empate ante el Rayo.

"Fue un partido hasta el minuto 60, cuando empezó el granizo y se para, a partir de ahí se jugó otro encuentro. Perdimos el 'timing' que teníamos. En la primera parte tuvimos cuatro ocasiones de gol para abrir el marcador pero estamos fallando en la eficacia que necesitamos para vencer estos encuentros", analizó.

"Los jugadores no sentían los pies ni las extremidades, estaba difícil porque el balón no corría. Estuvimos de acuerdo en seguir el partido hasta el final, intentar adaptarnos, jugar directos. Lo importante es que no ha habido lesionados", añadió.

Pese a lamentar la falta de pegada de su equipo, Pellegrino se quedó con aspectos positivos mostrados por sus jugadores ante el Rayo cuando recibieron el gol y de nuevo, como en la pasada jornada ante el Celta, lograron empatar en los últimos compases.

"Se nos puso más difícil con el gol de ellos. Duele recibir goles de esta manera, al final el gol nuestro fue un premio al esfuerzo, al empuje y terminamos con buenas sensaciones. Se ha visto un equipo muy entero en los dos últimos partidos de principio a fin, es el camino a seguir. El punto sabe a poco porque no nos alcanza pero ojalá sigamos de esta manera con mejores resultados más adelante", señaló.

"Si obtenemos triunfos pensaremos en puntos que perdimos, si no somos capaces de ganar de poco valdrá hacer cuentas. Tenemos que mirarnos al ombligo, tratar de seguir en una línea de mejoría y ganar cuanto antes. Por como hemos competido no tengo lugar dudas de que este es el camino. Los chicos tienen mucha rabia contenida pero están centrados en lo que tenemos que hacer cada día", añadió.

Por último, se mostró convencido de que generando ocasiones como hacen, pronto cambiará su mala suerte en la definición.

"Es parte del juego, el porcentaje de eficacia es uno de los aspectos a modificar más difícil por el entrenador, por mucho que se entrene. Si seguimos creando más volumen que el adversario en algún momento tendremos la suerte de empujarla y hacer más para que suceda", sentenció. EFE

