Mariano García arranca 'la moto' hasta la final; Attaoui y Lorea Ibarzabal, eliminados

Glasgow (Reino Unido), 2 mar (EFE).- El murciano Mariano García, con su habitual gesto de arrancar una moto, accedió con autoridad a la final de los 800 metros de los Mundiales de pista cubierta de Budapest y peleará por revalidar la corona de campeón lograda en Belgrado 2022, en una carrera en la que no estará Mohamed Attaoui ni tampoco en categoría femenina Lorea Ibarzabal, ambos eliminados.

Mariano García, a sus 26 años, es uno de los estandartes del atletismo español actual y en Glasgow lo está demostrando. Al igual que hizo en la primera ronda, en las semifinales el murciano salió a por todas. Lideró la carrera desde el principio, imprimió el ritmo que quiso sin dejar que ninguno de sus rivales le superase y entró en meta primero con 1:47.83, con el italiano Catalin Tecuceanu (1:48.13) y el sueco Andreas Kramer (1:48.14) como compañeros para la final.

"Me he puesto en cabeza porque he visto que habría muchos golpes y soy valiente. Mañana espero estar en el podio y quiero estar luchando por todo", dijo Mariano, que llega de "subidón" a la final.

"Me encuentro mucho mejor que en 2022 pero hay que ver lo que pasa. Espero subir al podio pero también espero mejorar la marca que tengo. Estoy en grandes campeonatos, en finales, pero tengo una marca discreta. Como dicen en mi pueblo, hay que acordarse de las medallas y no de los tiempos", declaró el atleta de la localidad murciana de Cuevas de Reyllo.

La discreta marca de Mariano, la sexta mejor de los doce semifinalistas, fue inferior a la del otro español, Mohamed Attaoui, que cayó eliminado al ser el último de su serie.

El cántabro, pese a correr cerca de su marca personal, no pudo pelear por entrar en la final al llegar desfondado en su serie, de la que se retiró tras un golpe el argelino Mohamed Ali Gouaned. Siempre fue el último de los atletas en carrera y, cuando cambió el ritmo el estadounidense Bryce Hoppel, no encontró la forma de acompasar su zancada al cambio de velocidad para ganar algún puesto.

"Me he encontrado bien pese a que hemos salido muy rápido. He preferido colocarme atrás sabiendo que salíamos a toda leche. En las dos últimas vueltas pensé que iban a morir los de adelante, intenté atacar pero llegué a la última recta desfondado", confesó a EFE Attaoui, en la zona mixta del Emirates Arena.

En la categoría femenina Lorea Ibarzabal, triple campeona de España bajo techo, no tuvo ninguna opción en su carrera de semifinales y concluyó última de su serie con un tiempo de 2:00.73, el undécimo de las doce atletas en la ronda.

"Creo que he estado lo mejor que se podía estar después de correr en 2:00.56 hace veinticuatro horas. He corrido contra las mejores del mundo, me estoy acercando a ellas y poco a poco, de cara a verano, espero acercarme a la élite mundial", señaló.

La más rápida de todas fue la británica Jemma Reekie (1:58.28), que tratará de pelear el oro a las etíopes Tsige Duduma y Habitam Alemu. EFE

drl/apa