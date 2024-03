Laprovittola: "En Zaragoza nos llevamos una sorpresa; esperemos que no vuelva a pasar"

Barcelona, 2 mar (EFE).- El base argentino del Barça Nico Laprovittola afirmó este sábado que el cuadro azulgrana tendrá que "hacer un buen trabajo" este domingo contra el Casademont Zaragoza para que no se repita una "sorpresa" como la de la primera vuelta, cuando el cuadro catalán perdió en territorio aragonés (101-99).

"Tenemos que ser muy serios desde el primer minuto, jugar nuestro juego al cien por cien y no especular con nada. En Zaragoza nos llevamos una sorpresa que no esperábamos y esperemos hacer un buen trabajo para que eso no vuelva a pasar", aseguró este sábado el jugador argentino.

En declaraciones a los medios de comunicación del Barça, Laprovittola explicó que el vestuario afronta el partido contra el Casademont Zaragoza "con ganas de terminar la semana bien", "de volver a la victoria" y "de que la gente del Palau disfrute" tras la derrota del viernes en la Euroliga frente al Mónaco (67-77).

"El Casademont Zaragoza tiene potencial. Es un buen equipo que sabe a lo que juega y en qué posición está. Tenemos que respetar a todos los jugadores y ser claros con nuestro juego para intentar volver rápidamente a tener buenas sensaciones", analizó. EFE

1012041

xsf/fa/sab